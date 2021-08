V Bezdružicích se uskutečnil XXXVIII. ročník Memoriálu O. Ernsta a F. Klavrzy v malé kopané. Jde o jeden z nejstarších fotbalových turnajů v okrese Tachov, na počest zakladatelů sportu a kopané v Bezdružicích před 75 roky.

Memoriál O. Ernsta a F. Klavrzy v malé kopané. | Foto: Pavla Myšková

Už po několikáté se hrací schéma změnilo na zápasyv malé kopané. Na vzorně připravené hřiště se sjelo 9 z 10 přihlášených mužstev, která byla rozdělena do dvou skupin. Mužstva pak sehrála systémem každý s každým zápasy o umístění ve skupinách. Z tohoto pořadí se určili soupeři do čtvrtfinálových zápasů a vítězové postupovali do semifinále a finále. Jiskra Bezdružice B nepostoupila do vyřazovací fáze.