Běžec Tachovska pokračuje Strážským během

Měl to být už desátý z celkem jedenadvaceti letošních veřejných běhů seriálu Běžec Tachovska. A bude to v podstatě teprve třetí… Protikoronavirová opatření totiž dosud vyvolala zrušení Memoriálu Josefa Machta v Tachově, dvou stříbrských podniků Běh přes Pepíkovo lávku a Běh do vrchu a Běhu ke zřícenině v Přimdě.

Běžec Tachovska pokračuje Strážským během. | Foto: Foto: Miroslav Benda.