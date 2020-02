Dvouměsíční čekání je u konce. Běh městským parkem aneb „Ganajova stezka“ odstartovala letošní bežeckou sezonu na Tachovsku. Organizátoři ze Sdružení vytrvalců Stříbro tento oblíbený a členitý kros uspořádali již pojednadvacáté a přívítali na něm 83 závodníků. Hned 23 bylo žen.

Jarní část krosové sezony se rozběhne až v březnu, ale panující klimatické podmínky, kdy se rtuť teploměru vyšplhala až někam k 8°C při skoro jasném nebi, připomínala spíše jarní akci.

Trať vedoucí od atletického stadionu TJ Baníku Stříbro směrem k Městskému parku nejenom po klasických stezkách, ale také po úzkých cestičkách okolo skal dá zabrat nejednomu zkušenému borci. Každopádně na 5,4 km dlouhé trase se závodníci nemuseli potýkat s nějakým náledím či sněhovou pokrývkou.

To po včerejším přívalu sněhu by to asi vypadalo jinak a bylo trošku obtížnější. Loňský čas vítězného Tomáše Jaši se zastavil na hodnotě 19:47 min. Letos náročnou trasu zvládl ještě o 13 sekund rychleji Petr Soukup z Nové Paky.

Při absenci nemocného Tomáše Jaši a Jakuba Davidíka se do role favorita sám pasoval Šimon Ekl z AC Domažlice, který tento start pojal jako závěr první části dlouhé zimní přípravy na hlavní sezonu.

„Věděl jsem, že Kuba na startu nebude, tak jsem očekával souboj s Jašíkem. Ani ten nedorazil, tak jsem tušil, že se bude jednat o boj s časem, “uvedl předzávodní rozpoložení dráhový atlet.

Závod rozběhl svižně, když úvodní dva kilometry zvládl v čase 6:50 min a zhruba dvacetimetrovým náskokem na Petra Soukupa.

„Netušil jsem o koho se jedná. V hlavě mi šrotovalo, že to bude nějaký hobby běžec, který přepálil začátek. Když mě na třetím kilometru předběhl, došlo mi, že to bude drsný souboj. V dlouhém stoupání nasadil soupeř ostré tempo, kterým mě dost odpáral. Závěrečný kilometr jsem si již hlídal druhou pozici. Na trati jsem se cítil skvěle, nohy šlapaly, ale soupeř ukázal, že má naběhané velké objemy, “ hodnotil stříbrné umístění Ekl, který proběhl cílem v čase 20:02 min.

Vítězný Soukup běžel o 28 vteřin rychleji. A o koho se vůbec jedná? Třiatřicetiletý vítěz je výborným triatlonistou a českým rekordmanem v IronManu. Nyní přijel pozlobit místní elitu a bylo z toho vítězství v super čase.

Z domácích borců se nejvíce dařilo Lukáši Kopčovi, který dokončil závod na bramborové pozici. Za ním již se to „místňáky“ jen hemžilo -Ivan Stach, David Havlíček či Václav Nejedlý.

Ale medaile klapla domácím v jiných kategoriích. U mužů nad 40 let stříbro vybojoval Jan Bíba z SV Stříbro v čase 22:37 min. O kategorii výše mezi muži nad 50 let bronz vybojoval jeho oddílový kolega Milan Šrámek výkonem 28:10 min., o 13 vteřin před dalším borcem z SV Štefanem Kučíkem.

To u mužů nad 60 let si členové SV Stříbra udělali ze závodu oddílový přebor. Zvítězil Jaroslav Vlasák před Štefanem Labancem a Milošem Matějkou. U těch nejzkušenějších a nejvytrvalejších se v kategorii mužů nad 70 let na bronzovou pozici prosadil běžecký nestor Václav Šůcha.

Že to mají v blízkosti stadionu naběhané i ženy stvrdily ve všech vypsaných kategoriích. Ve věkové sortě do 39 let předčila Pavlu Stachovou pouze vítězná Vendula Peteříková z Horšovského Týna.

U zralejších žen nad 40 let si bronz vysloužila Šárka Bláhová, ve věkové kategorii nad 50 let se na druhém a třetím místě seřadily Jana Hrubá a Michaela Kučíková.

První letošní běžecká seance otestovala formu všech závodníků po zimní přípravě. V březnu Běžec Tachovska pokračuje Memoriálem Josefa Machta, který se uskuteční v neděli 22. března, následný souboj o body proběhne poslední březnovou sobotu ve Stříbře.