Z Mnichova se Kobes přesunul přes Švýcarsko do francouzského střediska Les Gets, kde se v příštích dnech uskuteční mistrovství světa v závodech horských kol. Závodní okruh, na němž se mimo jiné jezdí podniky Světového poháru, viděl 26letý reprezentant zatím jen zběžně. „První dva dny po příjezdu do Les Gets jsme trénovali na silnici,“ vysvětluje. „Ale na první pohled je vidět, že na trati nějaké změny jsou. Někde přibyla zatáčka, jinak jsou postavené technické pasáže. Ale ráz okruhu zůstal stejný,“ zdůrazňuje Kobes.

Lukáš Kobes ve finále Českého poháru 2021 ve Městě Touškov.Zdroj: Pavel Křikava

„Jsou tu dlouhé kopce a technika není zase super těžká. Chce to hlavně udržet plynulost jízdy, jinak se zastavíte a ztrácíte. Víc uvidím v úterý, kdy mě v podvečer česká kvalifikace short tracku,“ hlásí jeden ze čtveřice reprezentantů Plzeňského kraje na šampionátu. Těmi dalšími jsou čeští mistři ve svých kategoriích Ondřej Cink, Adéla Holubová a Simona Spěšná.

Také Kobes má za sebou povedené výsledky. Na domácím mistrovství v cross country ve Stupně skončil třetí za dvojicí hvězd Ondřejem Cinkem a Jaroslavem Kulhavým. V short tracku bral české stříbro a ovládl celkové pořadí tuzemského poháru v cross country. To vše vyneslo členovi stáje Gapp System Kolofix nominaci do Les Gets a předtím na Evropu do Mnichova. A tam, nebýt pádů a zničené tretry, mohl dojet lépe než v závěru čtvrté desítky pořadí.

Lukáš Kobes.Zdroj: Jakub Caha

„Už start byl špatný, ocitl jsem se v pádu a málem jsem přejel Toma Pidcocka (pozdější šampion). Pak jsem se dostal do tempa a začal jsem přeskakovat soupeře, jenže jsem se bohužel dvakrát smotal a utrhl jsem přezku na botě. Což mě pak trochu limitovalo,“ vrátil se k průběhu závodu v olympijském parku u Mnichova. „Ty pády pramenily z mých chyb, z přemíry snahy. Dojížděl jsem skupinu asi deseti závodníků, blížil jsem se k nim, a když už chybělo málo, tak jsem sletěl. Ale i tak to hodnotím pozitivně. Cítil jsem se dobře a nevadil mi ani déšť,“ vyprávěl biker. Pokud Lukáš Kobes projde kvalifikací, čeká ho v Les Gets páteční závod v short tracku a pak v neděli vyvrcholení celého šampionátu – souboj mužů o světový trůn v cross country.

