Nejvíce titulů, hned osm, putovalo zásluhou jezdců MS Bike Academy do Plzně.

Natálie Štrofová.Zdroj: Pavel Křikava

Z týmu Milana Spěšného triumfovalo třeba bratrské duo Lehkých, když starší Jan ovládl závod kadetů a mladší Šimon zvítězil mezi staršími žáky.

Mistrovský dres oblékl ještě vítězný junior Lukáš Krýsl, nejlepší starší žačka Nela Vávrová a dále Martin Hejzek, Filip Ruman, Natálie Štrofová či Kateřina Uhmanová. Ti sice ve svých kategoriích nezvítězili, ale k titulu je postrčila příslušnost ke klubu z Plzeňského kraje.

Třeba Uhmanová podlehla v závodě juniorek loni ještě týmové parťačce Simoně Spěšné, která nyní hájí barvy švýcarské stáje jb Brunex Superior Factory. Mladá reprezentantka, pro niž byl start v Klatovech zpestřením přípravy, zvítězila s náskokem téměř sedmi minut.

Ani v dalších kategoriích nebral krajský titul vždy vítěz. Třeba závod mužů Elite vyhrál Jan Rajchart s náskokem 1:55 minuty před Janem Benešem. Rajchart sice pochází z Rokycanska, jenže závodí za Gapp System – Kolofix, a mistrovský dres tak získal domácí Beneš, vítěz nedávného Krále Šumavy. Další místa obsadili Matěj Čáslavský a Viktor Stošek.

Diváci.Zdroj: Pavel Křikava

V souboji Masters 35 až 49 let přidal k vítězství i dres mistra Ladislav Pakandl (ACS). Mezi jezdci nad 50 let zvítězil Pavel Hajský (Mondraker), ale krajským šampionem je druhý Petr Florián z týmu Cyklo Atom. V závodě žen si výhru v závodě i krajský primát vybojovala Kateřina Vaverková (Copr Přeštice).

Hned další víkend, v sobotu 18. června, pokračuje krajský pohár v Přešticích Velkou cenou Prior, memoriálem Vítka Přerosta.

Mistři Plzeňského kraje 2022

Muži: Jan Beneš (Akademie cyklistických sportů – ACS). Ženy: Kateřina Vaverková (Copr Přeštice). Masters 35: Ladislav Pakandl (ACS). Masters 50: Petr Florián (Cyklo Atom). Junioři: Lukáš Krýsl, juniorky: Kateřina Uhmanová (oba MS Bike Academy). Kadeti: Jan Lehký (MS Bike Academy), kadetky: Lucie Bořánková (ACS). St. žactvo: Šimon Lehký, Nela Vávrová (oba MS Bike Academy). Ml. žactvo: Martin Hejzek (MS Bike Academy), Eliška Králová (ACS). Děti 9 – 10 let: Filip Ruman, Natálie Štrofová (oba MS Bike Academy), 7 – 8 let: Adam Nevosad, Jůlie Vítková (oba BC M. Touškov), do 6 let: Martin Dostál (ACS), Nela Zoubková (Copr Přeštice).