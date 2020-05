Původně se sice počítalo s pěti zastávkami poháru plus národním šampionátem, ale plány změnila přetrvávající koronavirová pandemie. Vypadlo Hlinsko a nepojede se ani v Bedřichově.

Na zahájení poháru v Městě Touškově jen týden nato naváže mistrovství ČR v Peci pod Sněžkou a potom v srpnu zavítají bikeři na Zadov a do Brna. Do bodování poháru se započítávají všechny čtyři závody včetně českého šampionátu. Všechny závody budou také zapsány do mezinárodního kalendáře UCI v kategorii C1.

Časový plán zůstává dle původního rozpisu soutěže – tedy v sobotu se střetnou vždy kategorie od kadetů po Elitu, v neděli pak děti a žákovské kategorie.

Do zahájení poháru na atraktivní trati v touškovské rokli zbývá pět týdnů a organizátoři už pracují naplno.

„Okruh jsme okořenili o kamenitou sekci, která ještě víc prověří technickou dovednost jezdců. Nově jsme ale také vybudovali objízdné trasy náročných pasáží, upravili klopenky a rozšířili divácké prostory nad roklí. O adrenalin a skvělou podívanou tedy nebude v Městě Touškově opět nouze!“ hlásí za pořadatele manažerka závodu Kateřina Duchková.

Vrchol MTB XCO Plzeňský kraj, jak se závod v Touškově nazývá, přijde v sobotu 4. července, kdy se tu utká ženská elita (13.30) a poté muži v čele s úřadujícím českým šampionem Ondřejem Cinkem (15.30).

Ostrý start koronavirem zasažené sezony ale domácí bikeři zažijí už o víkendu na Zadově, kde se jede úvodní podnik Šumavského poháru o zajímavé finanční ceny. Na startovní listině už jsou Ondřej Cink, Jan Škarnitzl, Jan Vastl, Martin Stošek nebo Jitka Čábelická.