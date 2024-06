Dva zástupci klubu Zápas Stříbro Jakub Kuvík a Antonín Čechura získali stříbrné medaile na Memoriálu F. Vejsady a V. Garbaczevského na turnaji přípravek a starších žáků. Memoriál se konal v pražské hale Jedenáctka. Nižší účast stříbrských borců zapříčinila marodka, a tak v Praze zápasili pouze dva kluci.

Medailisté z Memoriálu F. Vejsady a V. Garbaczevského. | Foto: Zápas Stříbro

Jakub Kuvík uspěl v kategorii přípravka A do 31 kilogramů. „Kuba si nevedl vůbec špatně. Mohl mít na krku klidně zlato. Před prvním utkáním byla vidět obrovská tréma, která postupným nasáváním soutěžní atmosféry odeznívala. Je to tím, že Kuba dochází na tréninky pouze jednou týdně z důvodu dalších sportovních aktivit. Zatím to jde, ale do budoucna to stačit nebude," poznamenal trenér Zápasu Stříbro Tomáš Adam.

Antonín Čechura zápasil ve váze do 43 kg. „Tonda narazil na vyspělejšího soupeře z Německa. Zápasil dobře, ale na výhru to bohužel nestačilo. Obsadil druhé místo," dodal trenér.

Trenéři pogratulovali oběma medailistům k úspěchu. "Těší nás, že každá prohra je pro ně motivací k „tvrdšímu“ tréninku. Doufáme, že se podaří už konečně vybruslit ze začarovaného kruhu nemocí a na další turnaje odjedeme opět v hojném počtu. Za podporu děkujeme městu Stříbro," uvedl Tomáš Adam.

