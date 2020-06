Hokejbalisté HC Buldoci Stříbro naberou o víkendu směr Dobřany.

Hokejbalisté stříbrských Buldoků při nástupu k zápasu s Mečouny Plzeň. | Foto: HC Buldoci Stříbro

Není to tak, že by se ze svých výkonů zbláznili a měli by prožít léto ve známém místním psychiatrickém ústavu, ale nedaleko léčebny mají svůj areál hokejbalisté TJ Snack a ti na sobotu připravili turnaj pěti týmů Letňáček 2020, kterého se stříbrský tým zúčastní.