„Jak už to v Sosnové bývá, je to adrenalin od začátku do konce. Tím, že okruh všichni dokonale známe, jsou rozdíly v časech naprosto minimální a průjezd každou zatáčkou musí být pokaždé naprosto precizní,“ popisoval 46letý jezdec plzeňského EuroOil teamu Václav Pech.