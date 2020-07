A o co se vlastně jednalo?

„Projekt Race for Juniors je zaměřený na nejmladší generaci a rozvoj jejich sportovních a tělovýchovných aktivit. Skládá se ze série překážkových běžeckých závodů v různých městech Plzeňského kraje. Chceme dětem od čtyř do třinácti let nabídnout lehké a středně těžké běžecké tratě, kde by mohly prokázat svoji obratnost, rychlost, vytrvalost, ale také nebojácnost při překonávání překážek. Vlivem povětrnostních podmínek, neboť závody se uskuteční za jakéhokoliv počasí, může být náročnost tratě na zdolání vyšší, ale to je vlastně účelem celé akce. Nabídnout juniorům náročný závod, který prověří nejen jejich fyzickou zdatnost, ale také psychickou odolnost,“ říká za pořádající spolek Sport Stars člen výboru Michal Boháček.

Tratě jednotlivých závodů se liší podle lokace daného města nebo regionu. Nejlepší závodníci v jednotlivých kategoriích si odnesou dárky od partnerů závodu a všichni závodníci, kteří proběhnou cílem, získají medaili s logem závodu. Úplně nejrychlejší závodník získává putovní pohár starosty daného města.

„Celková délka trasy závodu nepřesahuje 1200 m. Doporučujeme, aby v mladších kategoriích, běželi děti společně s rodiči. Na trať se vybíhá vždy po pěti závodnících s ohledem na bezpečnost a lepší identifikaci v cíli. Vyhodnoceni jsou vždy tři nejlepší v každé kategorii a to chlapci a děvčata zvlášť. Každý z nich dostává pohár s logem závodu,“ doplňuje další podrobnosti Boháček.

A jak to vlastně ve Stříbře vypadalo?

Na start závodu se postavila necelá stovka mladých závodníků a v pravém letním počasí bojovala na trati o nejlepší čas, které zaručoval zisk některého z pohárů určených pro tři nejlepší v každé kategorii. Pořadatel závodu připravil trať na bývalém fotbalovém hřišti, kde závodníci, než se dostali do cíle závodu, museli postupně překonat osmnáct různých překážek. V cíli už na každého čekala pamětní medaile, ale první ročník Race for Juniors zaběhla nejrychleji Stella Lavičková a získala tak na rok do svého držení putovní pohár starosty města Stříbra.

Součástí závodů Race for Juniors je také bohatý doprovodný program plný soutěží a dárků. „Děti si tak odnesou nejen zážitek z absolvování super tratě překážkového závodu, ale také spoustu skvělých dalších věcí od partnerů závodu. Jsme rádi, že se závod uskutečnil i v této nelehké době a velké díky patří vedení města Stříbra, které vydatně přispělo k realizaci závodu. Speciální poděkování si také zaslouží Míra Šimek, který celou akci skvěle moderoval a ještě tak umocnil zážitek ze závodu samotného,“ netají spokojenost Michal Boháček.

V našem regionu se po Stříbře poběží ještě 30. srpna v Tachově.

Registrovat do tachovského klání se dá dvěma způsoby, ale osobní registrace až na místě má určitá omezení. „Registrujte se do závodu v Tachově včas, nejlépe online. Na startu na vás opět bude čekat startovní číslo, drobné občerstvení, dárky od sponzorů a v cíli medaile. Pokud se nestihnete registrovat online, můžete se zaregistrovat přímo na místě závodu, v takovém případě však získá závodník pouze medaili. Registrovat se můžete na adrese raceforjunior.cz/registrace-na-zavod-v-tachove/,“ doporučuje pořadatel.