Jaký je rozdíl mezi naturální kulturistikou a kulturistikou? V naturální kulturistice jsou zakázané anabolické steroidy, na soutěžích jsou dopingoví komisaří, kteří to kontrolují. Povolené jsou kreatin, glutaminy, vitamíny nebo potravinové doplňky. Cvičíte, drží se dieta, nepotřebujete být svalově objemnější, ale je to spíš o vyrýsovanosti, vyřezanosti, vykreslenosti svalů. Mens phisyque jsou méně osvalení kluci v šortkách.

"Páté místo je stoprocentně úspěch. Obhájil jsem loňské umístění. Konkurenti byli lepší, což mě motivuje, protože jsem soutěživý. Soupeři závodí deset patnáct let, ale já jsem třicet let hrál závodně fotbal, basketbal, atletiku a v 45 letech jsem se dal na kulturistiku. Pokud chci medaili, musím závodit, protože každá dieta a příprava vás výkonnostně posouvá a zlepšuje," řekl Michal Rolínek, který učí na druhém stupni ZŠ Hornická Tachov.

Kdy jste začal soutěžit?

Loni na jaře jsem začal ve federaci IFBB, kde jsou pravidla ohledně dopingu volnější. Byl jsem v kategorii Mens phisyque nad 182 centimetrů a skončil jsem pátý. Na podzim jsem se už zúčastnil mistrovství světa v naturální kulturistice v Praze. Jelikož se nechci pouštět do chemie, protože nevíte, co vám udělá s tělem, tak jsem si našel čistější formu kulturistiky. Existuje federace naturální kulturistiky ICN.

Měl jste nějaký základ pro kulturistiku jako takovou?

Cvičím od 25 let, kdy jsem začal po vysoké škole. Posilování jsem měl jako doplněk basketbalu. Hrál jsem na poloprofesionální úrovni ve druhé lize za Domažlice, Klatovy, Mariánky a působil jsem i v Německu. Jelikož mám 192 centimetrů, což je na pivota málo, potřeboval jsem být silnější, abych se mohl s menší postavou na hřišti prosazovat.

Takže jste se zajímal o kulturistiku?

Před osmi lety jsem začal se soutěžemi pro časopisy zaměřené na kulturistiku, do nichž jsem posílal fotky. Komise pak vyhodnotila vítěze. Takto jsem začal. Do toho jsem ještě hrál basketbal, ale chtěl jsem si zkusit soutěž kulturistiky na pódiu. Což mi umožnil covid. Pokud by nenastal, dál bych hrál basketbal. Jsem takový Jágr, protože bych hrál do padesáti (smích). Za covidu bylo všechno zavřené a druhá liga se nehrála. Měl jsem klíče od fitka, tak jsem se tam zavřel a makal. Covid mi pomohl uskutečnit rozhodnutí zkusit kulturistiku na pódiu.

Co vás čeká za soutěže?

Na jaře bude mistrovství republiky, které bude zároveň nominační na mistrovství Evropy v Itálii. Příští rok na podzim se koná mistrovství světa v Austrálii a buď na něj našetřím, nebo nenašetřím. V podstatě se chystám už teď, začal jsem přípravu na objem svalů, od února najedu na dietu a vrchol by měl být v květnu. Letos jsem startoval až teď v Itálii na mistrovství světa, měl jsem rok pauzu od světového šampionátu v Praze.

Jak jste se nominoval na mistrovství světa 2023 v Perugii?

Tři týdny před šampionátem jsem měl nominační závod v Kutné Hoře. Tam jsem měl formu na osmdesát devadesát procent, ale během tří týdnů jsem ji vylepšil do finální podoby.

Čím se živíte?

Učím zeměpis a tělocvik na druhém stupni ZŠ Hornická Tachov, kam jsem chodil jako žák. Jako učitel jsem začínal na ZŠ Zárečná Tachov, ale po roce jsem odešel na Hornickou.