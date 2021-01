Dvacáté narozeniny člověk prožívá v rozpuku mládí a plný síly k dosažení výzev a cílů pro další období. A jak se ve dvaceti cítí obnovený házenkářský sport v Tělovýchovné jednotě Slavoj Tachov? V mládežnickém rozpuku a plný síly ano, ale výzvy a cíle pro další období jsou zahaleny mlhou. Dvacetiny nová éra házené v okresním městě totiž slaví právě letos, to jest v době koronavirové…

Házená v Tachově má však mnohem delší tradici než zmíněné dvě dekády. Tedy v mužské a chlapecké podobě. Jenže se na dlouhá léta odmlčela a její nová éra se píše od roku 2001 pouze v ženském a dívčím podání. U znovuobnovení jednoho z nejtvrdších, ale zároveň i nejdynamičtějších a nejpohlednějších kolektivních sportů, stáli Milan Tábor a Anna Daňková.

Tachovský handbal, jak se někdy po německém vzoru také házené říká, začal psát svoji novodobou ženskou historii přesně 18. dubna 2001, když se uskutečnil první výběr do týmu žákyň. Zúčastnilo se ho tehdy 31 dívek ve věku od šesti do deseti let. „Každá absolvovala tři zkušební disciplíny, konkrétně běh na 60 metrů, běh mezi kužely a opičí dráhu. První opravdový trénink se pak uskutečnil o týden později v tělocvičně základní školy Zárečná. Měsíc nato už děvčata začala polykat tréninkové dávky ve sportovní hale TJ Slavoj Tachov, kde trénují dodnes. V létě roku 2001 nový oddíl absolvoval své premiérové soustředění v Pavlovicích a od září začal s tréninkem dvakrát týdně,“ přibližuje na základě dochovaných zpráv začátky nové éry organizační pracovník klubu Luděk Eidelpes.

Sám v té době v házenkářském oddílu Slavoje ještě nepůsobil, ale novodobá historie tachovské házené ho zajímá. „Během roku 2001 se počet členek týmu ustálil na sedmadvaceti, a tak se dokonce začínal budovat druhý tým. V prvním zápase v Mariánských Lázních sice prohrály mladé Tachovanky 0:7, ale byla to velká zkušenost a motivace do dalších tréninků. A tak hlavně díky nadšení přišla i první výhra 11. listopadu 2001 doma s béčkem Mariánských Lázní 2:1. Od jara 2002 pak HC Slavoj Tachov vstoupil do soutěžního kolotoče, konkrétně do přeboru Chebska,“ dodává velký tachovský házenkářský patriot.

V průběhu let se úspěšné házenkářské týmy Slavoje od minižaček až po dorostenky dočkaly řady úspěšných výsledků ve svých soutěžích či mezinárodních turnajích včetně domácího Tachovského dortíku. Jak dívky rostly, postupně nastal čas založit i družstvo dospělých žen. To debutovalo v sezoně 2010/11 a hned ve své druhé sezoně dosáhlo na dosud nejlepší umístění týmu ve II. lize, když skončilo na třetí příčce. „Ale i to bylo tehdy zklamáním, protože ženy do posledního kola bojovaly o první místo a tím možnost postupu do I. ligy,“ prozrazuje Eidelpes. Stejné umístění se podařilo zopakovat i v sezoně 2018/19.

Loňský ročník byl pro ženy posledním a bohužel kvůli covidu se ani nedohrál. Skvěle si vedly mladší dorostenky, žákyně i minižačky, ale i jejich soutěže postihla koronavirová stopka.

Ta se bohužel přenesla i do aktuální sezony a nikdo zatím neví, jak to s amatérskou házenou bude probíhat dál. Takový vstup do svého jubilejního roku si rozhodně házenkářky Slavoje nepředstavovaly a hlavně nezasloužily… „Zatím se bohužel nescházíme, netrénujeme a vůbec netušíme, kdy a jakou formou se rozjedou soutěže. Vzhledem k opatřením, které teď panují v boji s covidem a v podstatě zamezují jakékoliv formě amatérského kolektivního sportování i pořádání veřejných akcí, je předčasné hovořit o nějakých oslavách dvacetiletého výročí. Uvidíme, co a hlavně kdy bude vůbec možné provozovat a pořádat,“ smutní Luděk Eidelpes.