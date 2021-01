Hned zkraje roku 2021, v sobotu 2. ledna, se ve Stříbře dočkali kulatých 90. narozenin místní závodnické legendy Miloslava Součka.

Pojďme si při té příležitosti zavzpomínat na rok 1960, který byl pravděpodobně skutečným vrcholem Součkovy motokrosové kariéry.

Země krále Miloslava

Psal se tedy rok 1960 a motokros vstupoval do svého zlatého věku. Po průkopnických 50. letech se terénní závody motocyklů na relativně krátkých uzavřených okruzích vyšplhaly v technicky vyspělé Evropě na vrchol diváckého zájmu. V nejúspěšnějších zemích jako v Anglii, Belgii, Švédsku nebo Československu patřily motokrosové hvězdy mezi vůbec nejpopulárnější sportovce. Proto by jen málokterý z početných tuzemských motoristických příznivců měl problém pochopit, kdyby někdo naši vlast v roce 1960 nazval „zemí krále Miloslava“. Hlavním „podezřelým“ pro tuto poctu by okamžitě byl motokrosový závodník Miloslav Souček, tovární jezdec ESO Divišov, rodák ze Stříbra a tehdy již zasloužilý Mistr sportu.

Nové motorky ESO

Mateřská značka ESO Součkovi připravila pro závodní sezonu roku 1960 nové, výkonnější stroje, s nimiž měl přednostně vyrazit do seriálu Mistrovství Evropy (ME) ve třídě do 250 ccm a do závodů mistrovství Československa. Přes vylepšení své materiálně-technické základny si ale fabrická jednička opět musela připadat, že stejně jako v minulosti nastupuje do boje v roli biblického Davida vyzvaného hned několika obry Goliáši. Na domácí stejně jako na mezinárodní scéně tu byla technicky, lidsky a ekonomicky silnější konkurence v podobě týmů našich velkých motocyklových producentů ČZ a JAWA. Obdobně těžkými protivníky hlavně na „Evropě“ k tomu byli reprezentanti západoevropských značek BSA, Greeves, Husqvarna a Maico…

Připravenému a odvážnému Součkovi ovšem štěstí přeje, a i když to není zcela bez komplikací, za řídítky svých čtyřtaktních strojů ESO se stává skutečným králem Miloslavem a jede si rozhodně pro svoji pyšnou princeznu Krosomilu (nezaměňovat s pohádkovou Krasomilou – pozn. aut.) v podobě nečekané vlády nad motokrosovou sezonou.

Venku pád, doma výhra

Nevykročil přitom zrovna pravou nohou. Po nepříjemném pádu a zranění zubů ve Velké ceně (VC) Švýcarska na začátku dubna v Payerne se Míla dává rychle do pořádku a za 14 dní nato vítězí v prestižním motokrosu doma ve Stříbře ve třídách 350 i 500 ccm. Terén sv. Petra se tehdy jel poprvé na nové trati vedoucí také přes silnici a po louce nad klubovnou. Souček zde uvádí do pohybu vítěznou vlnu, ze které se v květnu stává doslova tsunami.

Májová jízda

Tradičně 9. května přichází Závod vítězství na gigantickém spartakiádním stadionu na pražském Strahově. Desítky tisíc diváků na tribunách vidí Součkův zlatý hattrick, když potřetí za sebou vyhrává prestižní vložený národní závod třídy 250 ccm.

Hned 15.5. se jede na tradiční trati v Přerově silně obsazený mezinárodní motokros. Pro Moravu je to svátek a menší okresní město zaplaví neskutečných sto tisíc lačných fanoušků. Hvěz-dou dne je Souček, který ve zdejší Rokli zářil už v minulých letech, takže tu nikoli naposledy nastupuje v roli miláčka publika. A Míla ani tentokrát nezklame a po euforickém výkonu vítězí v obou jízdách půllitrů i v závodě do 350 ccm.

O týden později se opět roztáčí kola ME třídy do 250 ccm, kde na pořad přichází slavná VC Československa 22. května v pražské Šárce. Národ žije motokrosem, a tak 80 tisíc fanoušků s nadšením sleduje triumf naší trojice v první jízdě. Souček v tradiční kostkované košili v její polovině předstihl dosud vedoucího Vlastimila Válka (ČZ), z hloubi pole se na třetí místo vytáhl Jaromír Čížek (JAWA). Ve druhé jízdě Součka přemůže pouze Angličan Jeff Smith (BSA), takže zlatý věnec zůstává doma. Součka na stupně vítězů doprovází stříbrný Smith, bronz bere jeho mladý krajan Dave Bickers (Greeves).

Navazující VC Polska 29. května v Zabrze potvrzuje výtečnou Součkovu jarní formu a také oprávněnost Válkovy nominace do reprezentační sestavy. Po boji mezi našimi a Angličany je polské konečné pořadí: 1. Bickers, 2. Souček, 3. Válek. Také v ME se nachází ve vedení stejná dvojice.

Konec června v útlumu

Šampionát dvěstěpadesátek nyní pokračuje zběsilým tempem každý víkend. Po zadřeném motoru v Itálii si Souček připisuje cenný bod za šesté místo ve Velké ceně tehdejší Německé demokratické republiky 12.června v Eisenachu a za týden si na nebezpečné pískové trati finské Ruskeasanty polepšuje o další tři body za čtvrté místo. Severské klání nedopadlo dobře pro Čížka, který se nepříjemně zranil po nárazu do stromu.

Smůla se pak nalepí i na aktuální českou jedničku. Po zranění v Lucembursku Souček odstupuje pro závadu ve Velké Británii a ani ze švédského písku body neveze. Letní bodový půst znamená propad na průběžné sedmé místo evropského šampionátu, ale ztráta není velká.

Konečný evropský bronz

Návrat na středoevropskou hlínu konečně znamená otočení listu. Evropský lídr Bickers se podruhé v sezoně staví na start závodu v Československu, tentokrát je tomu tak před 30 tisíci diváků při mistrovství republiky 14. srpna v Holicích. A podruhé se talentovaný Angličan musí smířit se Součkovým vítězstvím! Mílovi to dodává sebedůvěru k útoku v posledním podniku ME ve VC západního Německa 4. září v Leichlingenu. Zlobí ho motor, zlomí si žebra, ale přesto dojíždí v obou jízdách hned za novým šampiónem Bickersem. Celkově druhý v ME končí Smith, zisk šesti bodů z finálového závodu posunuje na výborné třetí místo právě Součka!

Zrodila se legenda

Náš nejlepší reprezentant je králem sezony i na domácích tratích. Když jej ve čtyřdílném československém šampionátu nikdo nedokáže porazit, je zcela po zásluze korunován mistrem republiky v kubaturách do 250 a 500 ccm. Říjnové republikové finále si Souček celkem symbolicky užívá na další ze svých oblíbených tratí v Sedlčanech. V davu patnácti tisíců diváků nemůže chybět ani mnoho zaměstnanců z nepříliš vzdálené mateřské továrny ESO.

Motokrosové Československo roku 1960 leží u nohou krále Miloslava z Divišova. Populární časopis Květy o Součkovi píše článek, ve kterém se objevují jeho obdivuhodné kariérní statistiky po této sezóně: 69 vítězství, 16x 2. místo, 18x 3. místo a 10x 4. místo. I díky Součkově práci se čtyřtaktní terénní motocykly ESO během několika let dostaly do absolutní špičky a dobře se prodávají po celé Evropě.

Miroslav Šimek