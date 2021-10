Až závěrečný závod 13dílného seriálu v Hradišti u Klatov rozhodl o tom, že se českým šampionem v této kategorii stal Martin Závrský. A talent ze Stříbra se v konečném účtování musel spokojit se stříbrnou příčkou. Bronz bral kolega z Orion Junior RT KTM týmu Martin Červenka.

„I tak to byla moje životní sezona. Ale doufám, že nějaké lepší v budoucnu přijdou. Myslím ještě výš,“ říkal Dominik Kučeřík při nedávných domácích závodech ve Stříbře, kde sezonu zakončil symbolicky vítězstvím.

„Chtěl bych jezdit na závodech ADAC (oblíbený německý seriál – pozn. aut.) v elitní desítce a svézt se na nějakém závodě mistrovství světa. Bude to těžké, ale rozhodně se o to chci pokusit,“ zasnil se 15letý jezdec při svých plánech do dospělosti.

Zatím bojuje na českých tratích a nutno říct, že úspěšně. Již po úvodních podnicích letošního juniorského šampionátu bylo zřejmé, že boj o zlato se zúží na dvojici Kučeřík – Závrský.

Až do desátého závodu v Opatově se přetahovali o každý bodík a lehce navrch měl stříbrský závodník, ale tam se hned v první jízdě zranil a musel odstoupit, což ho stálo rozhodující body.

I když se rychle zotavil a dál úspěšně závodil, v posledních třech podnicích svou ztrátu pouze snížil.

Závrský nasbíral celkem 529 bodů, Kučeřík rovných pět set a třetí v celkovém pořadí Červenka jich měl na kontě o sto méně.

„Tady jsem asi počtvrté, ale trénuju hodně i v Tachově,“ pokračoval Kučeřík při závodech v Terénu sv. Petra, kde vznikla jeho láska k motokrosu. Velkou inspirací pro něj byl jiný stříbrský závodník Rudolf Weschta. „Jezdil jsem se sem koukal, a říkal jsem si, že by byla paráda jezdit jednou jako on. Byl to můj idol,“ vyznal se Dominik Kučeřík a teď svůj idol málem napodobil, protože Weschta byl juniorským šampionem.

Pro Kučeříka to byla tečka za juniorskou kategorií,v příští sezoně ho čeká přechod do vyšší kubatury 125 ccm, v níž se může představit v domácím šampionátui v mistrovství Evropy.

„S přípravou na stopětadvacítce začnu hned, i v zimě budu tvrdě trénovat, abych se hned od začátku příští sezony ukázal v dobrém světle,“ doplnil mladík ze Stříbra.