Trenér Slavoje Miloslav Moulis se po delší době mohl opřít o služby Lucie Havelkové, která v předchozích dvou střetnutích chyběla. Proti celku z hlavního města odehrála výbornou partii, nastřílela sedm branek (čtyři ze sedmimetrových hodů) a výrazně tak přispěla k cennému vítězství.

„Odehrála dobré utkání, stejně jako další holky. Ale tentokrát bych nechtěl výkon žádné hráčky úplně vyzdvihovat. Podle mého názoru to totiž byla z naší strany dobrá kolektivní práce,“ těšilo trenéra házenkářek.

První poločas skončil těsnou výhrou domácího družstva 12:11. „I když to výsledkově nevypadá, celý první poločas jsme měli pod kontrolou. Vedli jsme vždycky o tři branky, jen v poslední minutě jsme dvakrát inkasovali,“ říkal kouč Moulis.

Ve druhém dějství zlepšily Západočešky produktivitu. „Určitě, také se trošku zlepšila hra v obraně. Navíc, na všechny tři brankářky, které jsem měl k dispozici, bylo spolehnutí,“ liboval si tachovský trenér. „Celkově to byl od nás povedený výkon. Tím, že se do sestavy vrátila Lucka Havelková, jsme hrozili především po pravé straně, odkud padalo hodně gólů,“ doplnil.

Další zápas hrají házenkářky Slavoje v neděli na východě Čech s domácím výběrem DHK Pardubice. „Bude to velmi těžké utkání. Určitě nám bude chybět Tereza Hannweber, která kvůli mateřským povinnostem hraje jen domácí zápasy. V Pardubicích budeme určitě bojovat a uvidíme, na co to bude stačit,“ dodal Moulis.

Slavoj Tachov – Sokol Vršovice B 29:20

Poločas: 12:11. Branky ze sedmimetrových hodů: 5:1. Rozhodčí: Lorenc, Měšťánek. Vyloučení: 1:0. ŽK: 2:2. Diváci: 78.

Sestava a branky Tachova: Voříšková, Boháčková, Černíková, Nová 5/0, Hannweber 3/0, Koubová 1/0, Kovářová 6/0, Havelková 7/4, Buchlovská 7/1. Trenér: Miloslav Moulis. Vedoucí družstva: Michal Kreč. Sestava a branky Vršovic B: Cibulková, Laštovičková 3/0, H. Šajnerová 1/0, Vyhnisová 2/0, Uhlířová 1/0, Břížďalová, Sauerová 5/0, Kadeřábková 2/0, K. Šajnerová 3/1, Fröhlichová 3/0. Trenérka: Hana Šajnerová. Vedoucí družstva: Kateřina Šajnerová.

Ostatní výsledky 16. kola: Lions Hostivice/Břve – Spartak Ústí nad Labem 35:25, Astra Praha – České Budějovice 20:28, Sokol Písek B – Hvězda Cheb 32:13, Kobylisy B – Havlíčkův Brod B nenahlášeno.

Následující program (17. kolo) – sobota 10.00: Havlíčkův Brod B – Hvězda Cheb, neděle 10.00: Astra Praha – Sokol Písek B, 17.00: DHK Pardubice – Slavoj Tachov, 18.00: Vršovice B – Lions Hostivice/Břve, pátek 20. března 18.30: Ústí nad Labem – Kobylisy B.