„Jezdím střílet do Druztové u Plzně, trenéři zjistili, že mě baví běhat, tak navrhli, že můžeme zkusit lukostřelecký biatlon. Na svém prvním závodu v Praze jsem byla první,“ popsala Markéta Andrlová.

Předminulý víkend se konal Evropský pohár v Novém Městě nad Metují. Jelikož je lukostřelecký biatlon v plenkách, jde o současnou nejvyšší soutěž v tomto sportu, srovnatelnou s mistrovstvím Evropy. Také na těchto závodech Markéta Andrlová uspěla. Přestože věkově patří mezi žákyně do 14 let, závodila nakonec za českou reprezentaci juniorek – tedy ve věkové kategorii do 20 let.

Ani přes značný věkový hendikep se Markéta Andrlová mezi závodnicemi neztratila. Naopak byla neustále vidět v čele závodního pole nebo na předních místech výsledkových listin. Její výsledky mile překvapily řadu účastníků i rodinu. Čtrnáctiletá žačka deváté třídy strážské základní školy si vybojovala druhé místo v závodu týmových štafet, třetí místo ve sprintovém běhu 3x400 metrů a v individuálním závodu 4x1000 metrů byla čtvrtá. Za zmínku stojí i šesté místo v závodu smíšených štafet.

„Byl to dobrý závod, s výsledky jsem spokojená. Těchto úspěchů si cením a jsem za ně ráda. Střídání běhu se střílením na terče mě baví, mám dobré trenéry Libora Sekmilera a Karolínu Řezáčovou,“ uvedla Markéta Andrlová.

Kromě atletiky a lukostřelbě se ve volných chvílích, kterých není hodně, věnuje ještě canicrossu. „K němu mě přivedla kamarádka,“ dodala čtrnáctiletá sportovkyně.

V lukostřeleckém biatlonu úspěšně závodí i ve své věkové kategorii. „Chci v něm pokračovat, protože mě hodně baví. Chtěla bych se v něm dostat co nejdál, jednou třeba na mistrovství Evropy nebo světa,“ vzhlíží k budoucnosti Markéta Andrlová.

Nejčastěji trénuje doma nebo jednou až dvakrát týdně jezdí střílet do Druztové.

Při lukostřeleckém biatlonu se střílí vstoje a vkleče. Délka běžeckého okruhu, střelecká vzdálenost na terč či penalizace za minutí terče se liší podle věkové kategorie. Junioři střílí na terč ze vzdálenosti dvaceti metrů, průměr terče je 20 cm.