Čtvrté místo zamrzí, ale světový bronz byl časově daleko, ví atlet Davidík

V polovině července se týden pral s kampylobakterií, kvůli které přišel o juniorské mistrovství Evropy. Nemoc atleta Baníku Stříbro Jakuba Davidíka oslabila, zhubl čtyři kila, ale dokázal se rychle vrátit do skvělé formy, což potvrdil předminulý víkend na mistrovství světa juniorů v Keni čtvrtým místem v běhu na 800 metrů.

Jakub Davidík (vpravo) dobíhá jako druhý do cíle závodu na 1 500 metrů na víkendovém MČR do 22 let v Plzni. | Foto: ČAS/Soňa Maléterová

Navíc v semifinále závodu překonal vlastní juniorský český rekord, který ve finále ještě vylepšil. „Domů jsem odlétal s dobrými pocity a byl jsem hodně spokojený. Během 24 hodin jsem absolvoval dva rychlé závody, které dvakrát vedly k národnímu rekordu. Čtvrté místo na jednu stranu zamrzí, ale časově byla bronzová medaile daleko (vteřinu, pozn. aut.)," řekl Jakub Davidík. Před vámi doběhli pouze Afričané. Vnímal jste, že jste byl nejlepší Evropan? Vnímal, ale běželo se mistrovství světa, takže ve výsledku jsem byl čtvrtý. V Nairobi jste dvakrát pokořil vlastní juniorský rekord. Dá se čas 1:46,07 min. ještě vylepšovat? Myslím si, že prostor na zlepšení je ještě velký. Finále jsem hodně přepálil, na šestistovce jsem měl minutu a šestnáct vteřin, pokud bych si síly rozložil rovnoměrněji, byl by čas asi lepší. V semifinále jsem měl čas 1:46,59 min., ale po doběhu jsem se cítil velice dobře. Na víkendovém mistrovství ČR do 22 let jste běžel 1 500 metrů. Proč jste zvolil tuto distanci? Protože během devíti dní bych běžel pět osmistovek, pokud bych počítal rozběh a finále na mistrovství ČR. Osmistovku poběžím příští týden v Táboře. Na domácím šampionátu jste doběhl druhý, ale asi jste cílil na zlato… Určitě. Nicméně před závodem jsem byl unavený… Ano, cílil jsem na zlato a druhé místo je pro mě docela zklamání. Když si ale uvědomím, že mistrovství ČR bylo jen pět dní po návratu z Keni, tak výsledek ještě jde. Doběhl jste v čase 3:48,93 minuty, ale váš národní rekord z loňska je 3:40,73. Na mistrovství republiky většinou neběžíme nějaké závratné časy. I když nyní to pro většinu závodníků byly dobré časy, pro mě to bylo velké zaostání za osobním rekordem. Jaké závody vás ještě čekají po Velké ceně Tábora? V Táboře poběžím osmistovku na čas. Závod mi rozběhne vodič. Co bude dál, probereme s trenérem po závodě v Táboře.