Po téměř čtyřech měsících soutěžního půstu si opět pořádně zazávodili velcí talenti stříbrské atletiky Jakub Davidík a Štěpán Trávníček. Členové Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje se úspěšně zúčastnili třetího kola halové atletické ligy v Praze ve známé hale Stromovka.

Jakub Davidík doběhl v čase 8:31,67 minuty na bronzové příčce závodu vytrvalců na 3000 metrů o pětadvacet vteřin za českým reprezentantem Jakubem Holušou z pražské Dukly a o necelých deset sekund za plzeňským Vladimírem Marčíkem.

„Když jsem se chystal na start, měl jsem v hlavě cíl běžet okolo 8:20 minuty. Myslel jsem si, že hlava to v pohodě zvládne. Nicméně před druhým kilometrem jsem začal ztrácet tempo a v hlavě jsem měl nepořádek. Špatně se mi v hale dýchalo a to také mělo určitý dopad na výsledek. Poslední kolo jsem zafinišoval okolo 30 sekund a z celkového času jsem měl smíšené pocity. I když to je můj osobní rekord na této trati, tak jsem úplně spokojený nebyl. Ale bylo dobré si zase po čtyřech měsících zazávodit. Bohužel bez fanoušků, ale, to se nedá nic dělat. Upřímně, ani nevím, co mě teď v nejbližší době čeká. Chci se ale co nejlépe připravit na letní sezonu, kde těch závodů bude dost. Mám tam mistrovství Evropy a světa juniorů. Na nich bych se chtěl umístit na co nejvyšších příčkách,“ shrnuje současný stav Jakub Davidík.

Štěpán Trávníček doběhl ve finálovém závodě na 800 metrů na sedmém místě v čase 2:02,00 minuty.