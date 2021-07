Devatenáctiletý Davidík, který ještě patří mezi juniory, si představoval lepší čas než 1:47,27. „Bronz beru a jsem s ním spokojený, ale cílil jsem na lepší čas,“ řekl stříbrský atlet, jehož osobním rekordem na osmistovce je výkon 1:46,67.

Ke druhému místu vám chybělo 54 setin a k mistrovskému titulu 94 setin. Nemrzí vás, že jste ve vyrovnaném závodě nedopadl lépe?

Po závodě mi to trochu mrzelo, ale když jsem si to zrekapituloval, tak jsem spokojený. Přece jen je to mistrovství republiky.

Po loňském čtvrtém místě jste se dočkal první medaile z mistrovství ČR dospělých. Myslel jste na to?

Ano. Díval jsem se znovu na závod z minulého roku a chtěl jsem vybojovat medaili, což se podařilo.

Pojedete na mistrovství Evropy juniorů (15. - 18.7., pozn. aut)?

Pojedu, ale rozhoduji se, jestli poběžím 800 nebo 1500 metrů.

Proč jste se na domácím šampionátu rozhodl pro osmistovku?

Protože se měl běžet rychlý závod, takže jsem si chtěl zlepšit letošní čas na osmistovce a poté se rozhodnout, jestli na Evropě poběžím 800 nebo 1500 metrů. Pokud bych běžel rychlejší čas, tak bych se na mistrovství Evropy rozhodl pro osmistovku, ale takhle ještě přemýšlím, kterou distanci si vyberu.

Do kdy se chcete rozhodnout?

Do konce týdne.