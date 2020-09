Zatímco před měsícem v Plzni doběhl na trati 800 metrů čtvrtý, mistrovství juniorů záměrně vynechává.

„Připravuji se na úterní Zlatou tretru,“ vysvětlil absenci Jakub Davidík, který v extralize družstev hostuje v plzeňské Škodě.

Pro osmnáctiletého atleta to nebylo jednoduché rozhodování, protože na mistrovství ČR juniorů měl patřit mezi favority na zlato. „Mrzí mě to, ale raději se co nejlépe připravím na Zlatou tretru než na juniorský šampionát, jelikož to bude můj letošní největší závod mezi dospělými,“ řekl člen Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje.

Navíc Davidík může startovat na juniorském šampionátu ještě příští rok.

Populární Zlatá tretra se poběží v Ostravě za účasti tuzemské i světové atletiky. V minulosti na ní startovali například sprinter Usain Bolt, čtvrtkař Wayde Van Niekerk, běžec Kenenisa Bekele či kladivářka Anita Wlodarczyková.

Davidík se na Zlaté tretře představil už minulý rok. Na trati 1500 metrů mužů vyhrál a zároveň překonal 30 let starý český juniorský rekord 3:46,32 minuty. Předchozího rekordmana Michala Kučeru překonal o více než tři vteřiny.

„Je to velký mítink, poběžím s dospělými, s atlety z ciziny, takže to bude obrovská motivace,“ těší se Davidík s tím, že účast na Zlaté tretře mu domluvil trenér s jedním z manažerů mítinku.

V Ostravě tentokrát poběží 800 metrů. „Mým cílem je udělat co nejlepší čas. Měl by to být rychlý závod, rychle rozeběhnutý, což se mi letos na osmistovce nepodařilo. Takže jsem zvědavý na výsledek,“ uvedl Jakub Davidík.

Stříbrský atlet je specialistou na závody 800 a 1500 metrů. Poslední dobou ale míli upozaďuje. „Už delší dobu je pro mě osmistovka prioritou. Dvě rychlá kola jsou větší adrenalin,“ prozradil.

Davidík má v letošní sezoně vynikající formu. Minulý týden na 40. ročníku Velké ceny Chebu překonal vlastní juniorský rekord na jeden kilometr. Časem 2:22,48 minuty se zlepšil o 76 setin vteřiny. Na světě zatím žádný jiný junior neběžel rychleji.

„Chtěl jsem zaběhnout 2:21. Ale rekord se podařil, tak mohu být spokojený,“ vrátil se k závodu.

To, že nezaběhl vysněný čas, přisuzuje dvěma faktorům. „Šest set metrů jsem běžel sám a byl jsem unavený,“ povídal atlet.

„Necítil jsem se tak jako na jiných závodech, které jsem letos běžel. Před závodem v Chebu jsem měl těžký trénink, příliš jsem si neodpočinul. Tím si vysvětluju únavu,“ dodal Jakub Davidík.