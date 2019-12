Sotva skončila krosová sezona, atleti už řádí pod „střechou“. Prosinec je obvykle ve znamení lehkého rozjezdu halové sezony, kdy se konají především mládežnické soutěže. Tou vrcholnou byl čtvrteční finálový závod Středoškolského atletického poháru, známého také jako Corny Cupu, v atletické hale v Ostravě.

Šestnáct nejlepších tuzemských celků v kategorii chlapců a kategorii dívek se sem sjelo podruhé. Do roku 2017 se totiž o tradiční vyvrcholení mládežnické soutěže starala jihomoravská Břeclav.

V Ostravě každý tým čítal dvanáct členů a zápolilo sev sedmi disciplínách. Po postupu z okresního i krajského kola se v severomoravské metropoli ukázali i atleti z Gymnázia ve Stříbře.

Zpestřením a hezkým zážitkem pro všechny přítomné byla účast českého rekordmana ve vrhu koulí a trojnásobného medailisty z posledních tří velkých halových šampionátů Tomáše Staňka, který přijal roli patrona letošního ročníku Středoškolského poháru. V této roli vystřídal bývalé i současné hvězdy české atletiky Denisu Helceletovou, Barboru Špotákovou, Tomáše Dvořáka nebo Jana Kudličku s Jiřinou Ptáčníkovou. Je to správný krok, že mladé atlety v jejich snažení podporují důležité osobnosti královny sportů a mohou jim předat svoje zkušenosti.

Vítězem 38. ročníku oblíbené soutěže se stali chlapci ze SPŠ, SOŠ a SOU v Hradci Králové a dívky z Gymnázia Arabská v Praze. Chlapci ze Stříbra těsně nedosáhli na TOP 10 a součtem 8865 bodů obsadili 11. místo, přesto byli hodně vidět.

REKORDNÍ DAVIDÍK

Do prvního běhu na 1500 metrů v roli hlavního favorita nastoupil svěřenec Alexandra Matulky Jakub Davidík ze Stříbra. Ten na nic nečekal a hned od úvodních metrů se probil na první pozici. Kontakt s ním držel zhruba do mety jednoho kilometru Tadeáš Janík z Třebíče. Davidík běžel to „svoje“ a po heroickém výkonu sedm a půl dvousetmetrových okruhů zvládl v čase 3:53,81 min. Moderátor akce a bývalý vynikající atlet Jakub Ševčík tak mohl hned na úvod halové sezony s radostí zahlásit vylepšení halového národního dorosteneckého rekordu, který 6 let držel Filip Sasínek.

Je vidět, že 12. místo z nedávného republikového šampionátu v krosu mladého atleta ze Stříbra neodradilo. Naopak se zdravě naštval a ukázal, že na atletickém oválu se budou dít velké věci.

„S trenérem byla domluva, že zkusím běžet rovnoměrné tempo a držet ho, kam až to půjde. Těžko se v této fázi přípravy odhadoval výsledný čas. Běželo se mi skvěle a při náběhu do závěrečných dvou okruhů jsem tušil, že to bude skvělý výkon. Mám ohromnou radost a sezona 2019 byla snová,“ zářil Davidík.

Výsledný čas pro něj byl velkým překvapením, protože plynule pokračuje v zimní přípravě a top formu si chystá až na letní sezonu. Každopádně prostředí v Ostravě mu sedí, protože v červnu se v rámci národního programu Zlaté Tretry blýskl také na královské mílařské disciplíně národním rekordem 3:46,32 min.

SKOKAN MATULKA

Jeho tréninkový a oddílový kolega Adam Matulka si pro soutěž v Ostravě zvolil jako prioritu skok vysoký. Vytáhlý atlet se poprvé v kariéře dostal přes laťku ve výšce 170 centimetrů, což je nyní hodnota jeho osobního rekordu.

Poslední pokus na další postupné výšce se bohužel nesl v duchu zmatků rozhodčích.

„Celé startovní pole běžců na 1500m již bylo připraveno startovat a já skákal poslední pokus. Bohužel 175 centimetrů nevyšlo. Kluci mílaři mi roztleskali pokus, což bylo sympatické. Po rychlém přeběhu z výškařského sektoru mě čekala patnáctistovka, kde se závod nevyvíjel podle představ,“ hodnotil strastiplnou cestu za výškařským osobákem i výsledný čas 4:29 min. z 1500m Matulka.

DOSTAVENÍČKO VÝŠKAŘŮ

Osmnáctiletý atlet to se skokem vysokým myslí vážně, což dokázal i na nedávné Stříbrské laťce, kterou organizačně zajišťovali jeho otec Alexander Matulka a sestra Veronika Matulková.

V tělocvičně místního gymnázia testovali formu před rozjezdem halové sezony především její svěřenci. Ona sama jako bývalá kvalitní trojskokanka výkonem 140 centimetrů vyhrála kategorii žen. Matulka, který bude pokračovat v přípravě na jarní část sezony, se v nadcházejících měsících promění ve výškaře. Ve Stříbře zaznamenal výkon 165 centimetrů. Z výkonů podstatně mladších atletů lze vypíchnout výkon 150 centimetrů v podání Michaely Švábíkové a 145 centimetrový skok Viktorie Ulčové. Není tak divu, že tyto dvě závodnice braly zlato a stříbro v kategorii mladších žaček.

A že by atlety čekal nějaký větší klid? Lednové závody se kvapem běží, takže příprava jede v plném proudu. Matulka s Davidíkem a partou spolužáků navíc již v pátek pořádá ve Stříbře Vánoční ples, kde se očekává návštěva více jak 800 lidí.

Třída G7 Gymnázia Stříbro odpálí velkolepou show v Kulturním domě Stříbro v pátek 13. prosince od 20. hodin. O hudební doprovod se postará kapela SimplyCoverBand.

„Doufám, že nám trenér v pátek dá volno, aby jsme měli čas na závěrečnou přípravu večera. Věříme, že si společnou akci užijeme a prožijeme krásné chvíle i mimo atletické ovály,“ popichuje kouče a otce v jedné osobě Adam Matulka.

Výsledky Stříbrské laťky:

Mladší žákyně

1. Michaela Švábková (150 cm)

2. Viktorie Ulčová (145 cm)

3. Nina Tjunikovová (120 cm)

Mladší žáci

1. Dominik Kučeřík (130 cm)

2. Matyáš Vosyka (125 cm)

Starší žákyně

1. Lenka Burešová (145 cm)

2. Hana Kozlová (140cm)

3. Nikola Poláková ( 140 cm)

Starší žáci

1. Adam Fliegel (145 cm)

2. Šimon Kraft (145 cm)

3. Tobiáš Roháč (140 cm)

Ženy

1. Veronika Matulková (140 cm)

Muži

1. Adam Matulka (165 cm)