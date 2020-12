Dvaadvacátý ročník populárního veřejného běhu Bělská pětka, kterého se v městečku na pomezí domažlického a tachovského okresu každoročně účastní desítky závodníků nejen ze západních Čech, však v roce 2020 zahubil koronavirus, přesněji vládní opatření proti jeho šíření.

Podle původního plánu se běh měl uskutečnit 14. března. Jenže to kvůli nástupu první vlny covidové pandemie nebylo možné. Pořadatelé tedy jeden z otvíráků outdoorové běžecké sezony odložili na její konec, na listopad. To ale narazili na druhou vlnu koronavirového sportovního stop stavu… Ještě se licitovalo s možností konání bělského běhu v prosinci, ale i to nakonec padlo.

Zřejmě jediným závodníkem, který letos absolvoval trasu tradičního závodu na čas, tak byl Domažličan Miroslav Benda v rámci svých sólových běhů po tratích zrušených závodů. V jeho podání nesl vtipný název Bělská Bětka.

„Letos se tedy Bělská pětka už neuskuteční. Takže celkem v seriálu máme odběháno jen osm závodů ze sedmnácti plánovaných. Seriály Běžec Chodska pro dospělé a Běžec Chodska junior pro mládež tak skončily Během Babylonskými lesy 3. října,“ smutně rekapituluje neobvykle děravou sezonu jeden ze spoluorganizátorů běžeckých seriálů na domažlickém okrese Ondřej Váchal. „Zároveň se letos s největší pravděpodobností neuskuteční ani velkolepé slavnostní vyhlášení Běžce Chodska, na které si běžci poslední roky zvykli. Nejspíše se uchýlíme k nějaké jeho online formě. Doporučení pro tuto dobu je tedy z mé strany doběhat virtuální seriál Běžci Chodska sobě,“ dodává člen atletického klubu Mílaři Domažlice.

Plzeňský kraj však o své mistrovství v přespolním běhu nakonec nepřijde. Zorganizují ho po dohodě s Plzeňským krajským atletickým svazem v Plískově v rámci Běhu Bukovem. „Krajské mistrovství proběhne tuto sobotu 5. prosince v obci Plískov u Zbirohu. Své síly poměří věkové kategorie od mladšího žactva výše. Nejmladší kategorie předžactva nebyla letos zařazena z důvodu dodržení počtu osob v areálu. První kategorie, mladší žactvo, vyrazí na trať v deset hodin a dvacet minut. Pořadatelem mistrovství je farma Ekl, obec Plískov a Plzeňský krajský atletický svaz,“ uvádí ke krajskému krosovému šampionátu delegát Českého atletického svazu Miroslav Neuvirt.

Po mladším žactvu se na start postaví postupně starší žactvo, dorost, ženy a muži v celkem patnácti kategoriích.

Všichni zájemci o start v Běhu Bukovem se mohou přihlásit do půlnoci ze čtvrtka na pátek na webech www.atletika.cz (registrovaní atleti) nebo: www.pliskov.cz/39-beh-bukovem/ (veřejnost a neregistrovaní atleti). Jiné než toto elektronické přihlášení není možné.