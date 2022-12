"Do Škody Plzeň jdu rád. Od letošního roku jsem hostoval v dorosteneckém týmu Škodovky a na soustředění mě oslovil pan Neckář, jestli bych u něj nechtěl trénovat. Dali jsme se dohromady, spolupráce nám vyhovovala, takže jsme se dohodli na mém přestupu do Škody Plzeň. To znamená, že trenéra i zázemí budu mít na jednom místě," řekl Adam Fliegel.