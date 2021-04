Nikdo z terénářů už nepočítá s dříve pestrou nabídkou závodů od brzkého jara až do poloviny října nebo neměnností naplánovaných termínů. Letošní jaro se jeví jako ztracené, závodní termíny se jeden za druhým ruší nebo odkládají.

Už loňský ročník terénních závodů byl okleštěný, přesto stříbrský junior Dominik Kučeřík dokázal pravidelně bodovat ve dvou seriálech své kubatury 85 ccm.

Mladíkův speciál KTM se startovním číslem 537 dojížděl na špičce hlavně v jihočeském krajském přeboru, kde skončil celkově druhý.

Vrcholem sezony 2020 byly starty v Mezinárodním mistrovství České republiky juniorů. Tam se tehdy třináctiletý talent definitivně prosadil mezi tuzemskou špičku třídy 85 ccm. Konečné 5. mís-to znamenalo výrazné zlepšení proti 12. pozici z předcházejícího roku 2019.

Týmové představy o letošní nejisté sezóně popisuje Vladimír Kučeřík, otec, manažer a sponzor v jedné osobě: „Dominik je pro motokros stále hrozně zapálený. Chtěl by pořád jezdit. U nás to během zimních měsíců moc nejde, tak byl alespoň několikrát s Jonášem Nedvědem na tréninkových kempech v italském Dornu. Sezonu pojedeme opět za Motosport Chýnov a chceme se soustředit na MMČR juniorů. Bude to dvojitá porce závodů než vloni, protože kategorie 85 ccm bude nově doprovázet i seniorský šampionát. Dominik pojede tuto třídu třetím rokem, takže jako jeden z nejstarších bude patřit mezi favority. Doufáme, že se nám vyhnou problémy a mohlo by to celé dopadnout třeba i na medaili. Bylo by skvělé to pak oslavit stylově na domácí trati ve Stříbře, kde se koná 16. října spojené finále západočeského a středočeského přeboru.“

Miroslav Šimek