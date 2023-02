Ondřej Špiroch předvedl neuvěřitelný výkon, když cílem proběhl v čase 9:23,66 min. Tento čas zařadil Ondřeje Špirocha na průběžné první místo letošních republikových žákovských tabulek. Navíc ale tento výkon pro něho znamenal hodnotu nového krajského rekordu žáků v hale, který do tohoto dne držel jeho tréninkový kolega Jakub Davidík. Toto je pro Ondřeje Špirocha jistě hnací motor zlepšovat se dál a navázat na úspěchy Davidíka. Těšíme se, jak se bude Ondřeji Špirochovi dařit při letošním halovém MČR a budeme doufat, že naváže na své dosavadní úspěchy.

O týden později se v pražské Stromovce konal krajský přebor Karlovarského kraje, kde v rámci programu proběhl i vložený závod v pětiboji starších žákyň. Baník Stříbro tuto příležitost pojal jako pokus o nominaci na mistrovství České republiky ve víceboji pro Kristýnu Záhořovou. Při svém prvním halovém pětiboji si zaběhla osobní rekord na 60 m překážek výkonem 8,98 s a prolomila tak vysněnou hranici devíti vteřin.

Dále pokračovala dobrým výkonem ve výškařském sektoru a zapsala do tabulek 147 cm. Po dlouhé soutěži ve skoku vysokém navázala třetí disciplínou, a to vrh koulí, kde si vytvořila osobní rekord výkonem 9,58 m. Kristýny nejoblíbenější disciplínou je skok do dálky, kde opět navázala na předchozí osobní rekord a i zde si odvezla cenné body za osobní rekord 560 cm. V pořadí již čtvrtý osobní rekord přišel ihned po doběhu závěrečné a bolavé 800 m trati, při které překvapila nejen trenérku, ale i sama sebe a výkonem 2:29,05 s si odvezla další osobní rekord a celkové prvenství ve víceboji.

Třešničkou na dortu pro ni jistě je i vylepšení krajského rekordu starších žákyň v pětiboji, který měl hodnotu 3260 bodů, držitelkou byla skvělá atletka z AK Škoda Plzeň Viktorie Jánská.

Kristýna Záhořová v Praze předvedla výkon 3438 bodů a zařadila se aktuálně na první místo republikových tabulek. Další pětiboj ji bude čekat při mistrovství České republiky v halových vícebojích 10. února opět v Praze ve Stromovce.

Autorka: Veronika Matulková