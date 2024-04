Paraplavec David Kratochvíl září na probíhajícím mistrovství Evropy ve Funchalu na ostrově Madeira. Po nedělním zisku stříbrné medaile v kraulařské padesátce vybojoval v pondělním závodě 100 metrů motýlek další stříbro. Na vítězného Nizozemce Rogiera Dorsmana ztratil v cíli 1,33 sekundy.

David Kratochvíl na mistrovství Evropy ve Funchalu. | Foto: ČSPS

„Je to nádherný pocit, protože jsme se prali o druhé, třetí a čtvrté místo a vůbec jsem nečekal, že budu druhý. Je to pro mě na 100 motýl fakt velký úspěch. První padesátka byla super rozjetá a obrátku jsem trochu vyvlnil. Ke konci to samozřejmě bolelo, ale nějak se to urvalo a je z toho stříbro,“ řekl svazovému webu dvojnásobný medailista David Kratochvíl.

Nevidomý 16letý plavec z Halže na Tachovsku je úřadujícím mistrem světa na kraulové čtyřstovce. David Kratochvíl je zároveň čerstvě nejlepším českým hendikepovaným sportovcem roku 2023.

Paraplavec Kratochvíl získal stříbro na mistrovství Evropy