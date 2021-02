I přes prohru 74:94 v litevské bublině s domácím týmem na sobotní zápas evropské kvalifikace rozhodně nezapomene dvacetiletý český basketbalový reprezentant Luboš Kovář. 204 centimetrů vysoký pivot, který s basketem začínal ve Slavoji Tachov, totiž ve svém druhém utkání v dresu národního týmu zaznamenal své premiérové dva reprezentační body.

Když si ve třetí čtvrtině udělal třetí osobní chybu Martin Kříž, přišly na řadu chvíle mladého pivota aktuálně hájícího na klubové scéně barvy extraligového lídra ERA Basketball Nymburk. Od trenéra Ginzburga dostal prostor na více minut v kuse a hned se odvděčil. Na hřišti strávil devět minut a dvanáct sekund. Ke dvěma bodům si připsal i jeden doskok a získaný faul.

Právě ten faul sehrál důležitou roli při Kovářově cestě za prvními reprezentačními body. Po obranném doskoku Mačiulise otravoval soupeřovu legendu tak dlouho, až se hráč AEK Atény po mladém Čechovi ohnal loktem a trefil ho do obličeje.

„Trenér nám říká, že když někdo doskočí míč pod košem, tak u něj máme počkat a co nejvíc ho zdržovat pod košem, abychom zabránili rychlému protiútoku. Mě to v tu chvíli napadlo a vyplatilo se to. Soupeř ten můj nátlak trochu neunesl a asi mu při tom bouchly nervy. Nevím, proč to takhle udělal. Mohl v klidu přihrát vedle, ale radši se ohnal loktem,“ popisuje inkriminovanou situaci.

Po následném vyhození z autu a sehraném signálu zůstal Kovář pod košem sám. Cestu ke skórování měl pěkně umetenou. „Ani jsem neměl nervy, abych to proměnil. Nevěděl jsem ale, kde se můj obránce zpozdil. Až na videu jsem viděl, že tam někde zakopl, takže jsem měl ještě dost času. Chtěl jsem jít rychle nahoru, aby mne nezblokoval,“ vzpomíná si na krátký okamžik. Vše dopadlo dobře a první body už mu nikdo nevezme. „Pár zpráv z domova bylo. Gratulovali mi, že jsem dal první koš v reprezentaci, ale nic velkého to nebylo,“ říká skromně.

Stačilo však málo a nemuselo zůstat u dvou bodů. Ve čtvrté čtvrtině se pustil pod koš, ale neuspěl. „Ten nájezd jsem mohl proměnit. Něco mě tam ale vykolejilo. Někdo mi potom říkal, že to byl faul, ale to už je teď jedno. To byla škoda,“ litoval. I tak ale tahle akce skončila úspěchem – po útočném doskoku Šimona Puršla. Jen pro doplnění, Češi získali v zápase hned šestnáct útočných doskoků!

Kovář má čtyři centimetry přes dva metry, přesto se v podkošovém prostoru musel včera potýkat se značnou výškovou převahou soupeřů. „Je vždycky těžké hrát proti vyšším hráčům. Chce to hodně síly a dostávat se před ně, aby na ně nešlo přihrát. Myslím, že jsem na to docela zvyklý teď z Nymburka,“ pochvaluje si nové angažmá stran získávání zkušeností.

Pravdou však je, že na hřiště se nedostává tak často, jak byl zvyklý z předchozího působení ve Svitavách. Věří, že po návratu z Vilniusu by mu mohla účast na reprezentačním srazu získat významnější roli i v dresu českého mistra: „Doufám, že tam bude zase nový impulz jak do týmu a pro trenéra, tak pro mě. Že přijedu a zase se maličko posunu dopředu. Snad by mi to mohlo pomoct, abych získal nějaké herní minuty navíc.“

Ještě před návratem k Labi ho ale s českým výběrem čeká závěr kvalifikace proti Belgii. Tu vede nymburská hvězdná posila Retin Obasohan. Na něj si budou muset Lvi dávat obzvlášť pozor.

„Když jsme odjížděli, tak nám trenér říkal, že ho máme zastavit, ať je jakkoliv tvrdý. Ať si s námi nedělá, co chce, jako minule. Petr Šafarčík říkal, ať je porazíme, aby si o sobě moc nemyslel,“ směje se Luboš Kovář.

„Doufám, že na něj něco vymyslíme a nebude tak nezastavitelný jako minule nebo v sobotním zápase Belgičanů. Teď má ale celkově dobrou formu,“ uvědomuje si Kovář. Nymburský rozehrávač Obasohan totiž včera jistil úspěšný postup Belgie na turnaj EuroBasket devatenácti nastřílenými body. Čechům v listopadu nasázel jen o bod méně.

Utkání Belgie proti Česku se hraje v pondělí od 15:30 hodin.

Autor: Martin Peterka (ČBF), Robert Babor