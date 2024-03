Druhý závod seriálu Běžec Tachovska 2024 s názvem Běh přes Pepíkovo lávku vyhráli Jan Zíka (SV Stříbro) a Johana Machulková (Baník Stříbro). Více než pět desítek běžců a běžkyň zdolávalo 7,8 kilometru dlouhou trať stříbrským městským parkem a jeho okolím.

Účastníci Běhu přes Pepíkovo lávku ve Stříbře. | Foto: Jiří Trávníček

Výsledky: Muži (18-39 let): 1. Zíka (SV Stříbro) 29:52 min., 2. Šemotl (AC Mariánské Lázně Trail point) 30:05, 3. Stach (Stříbro) 31:05.

Muži (40-49 let): 1. Jukl (SV Stříbro) 30:42 min., 2. Kubera (Pivní Strejc Terezín) 35:57, 3. Kvaš (Atletclub Nýřany) 36:10.

Muži (50-59 let): 1. Veselý (Anatrotto Boys) 34:46 min., 2. Trávníček (SV Stříbro) 36:46, 3. Kučík (SV Stříbro) 36:58.

Muži (60-69 let): 1. David (SV Stříbro) 34:18 min., 2. Vrabec (Plzeň Fírové) 36:12, 3. Macák (SV Stříbro) 40:58.

Muži (70 a více let): 1. Labanc 49:49 min., 2. Šůcha 1:00:35 hod., 3. Tolar 1:24:00 (všichni SV Stříbro).

Ženy (18-39 let): 1. Machulková (Baník Stříbro) 36:48 min., 2. Stachová (SV Stříbro) 37:38.Ženy (40-49 let): 1. Bláhová (SV Stříbro) 41:43 min., 2. Juklová (Skviřín) 48:03.Ženy (50-59 let): 1. Lukášková 39:51 min., 2. Bečvářová 44:11, 3. Kučíková 48:57 (všechny SV Stříbro).Ženy (60 a více let): 1. Zahálková 43:57 min., 2. Hrubá 59:59 (všechny SV Stříbro).

