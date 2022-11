Sobotní mlhavé ráno nedávalo nijak tušit, jak se závody vyvinou. Koukolík známý v okolí pod přezdívkou BIO se svým strojem nesoucím v tomto seriálu číslo 161 vyrazil na start ve třídě MČR I.VET Open s tím, že ztráta na vedoucího jezdce je jen pár bodů a stát se může leccos, co může konečné výsledky seriálu ovlivnit. "No, stalo se," vypráví Jiří Koukolík. "Na jednom z dřevěných můstku jsem ve čtvrtém kole šel rovnou na hubu. Válel jsem se v bahně víc než leckterý divočák," řehtá se na plné obrátky. "Nakonec jsem se vyhrabal a vyrazil dál. Smůla se nevyhnula ani dalším jezdcům přede mnou, tak jsem dojel nakonec třetí. Je to sport, ale kluci by si to bývali zasloužili víc, " shrnuje sobotu.