Celkem šest sobotních lyžařských výcvikových zájezdů uspořádal Lyžařský oddíl při TJ Sokol Planá. Účastnily se ho děti z Plané i okolí a přes nepřízeň počasí a nedostatek sněhu si lyžování užily.

Děti ze Sokola zakončily lyžařskou sezónu závodem a karnevalem. | Foto: Lyžařský oddíl při TJ Sokol Planá

Za sněhem jezdili do krušnohorského Perninku, kde oddíl má už řadu let základnu. „Letošní zima byla na sníh opravdu skoupá a naděje, že se uskuteční všechny zájezdy, moc velká nebyla. To, že se to povedlo, je asi malý zázrak,“ říká za organizátory Miloslav Antropius a poukazuje, že provozovatel areálu Welflink na Perninku dělal možné i nemožné. „Proto jsme mohli šestkrát s autobusem plným dětí odjet z Plané do Krušných hor. Mnohdy jsme nevěřili tomu, že budeme lyžovat, ale po příjezdu jsme viděli na svahu dvě bílé stužky. Jednu pod vlekem a druhou v pásu sjezdovky, všude kolem zeleno nebo hnědo. Ty dvě bílé stužky jsme využívali takřka sami a nebýt plánských dětí asi by vlek ani nepustili,“ popisuje situaci, kdy sníh byl jen v pásu na sjezdovce.