Toto klání je v letošním roce závěrečným dílem FIM Hard Enduro World Championship. Jeden z nejprestižnějších a zároveň také nejpestřejších závodů se jezdí ob rok, což byl též jeden z důvodů, proč se Nedvěd rozhodl zaregistrovat a vyčkávat, jestli bude stejně jako v roce 2019 vybrán mezi šedesát vyvolených jezdců. Stalo se a Váša byl vybrán jako jeden ze tří zástupců České republiky. Vyhlášený svým posunutým prahem bolesti a zarputilostí začíná tvrdě trénovat a ve čtvrtek 28. října vyráží směr Německo, aby měl dost času zabydlet se, projít trať a celkově se na závod připravit.

V sobotu dopoledne se jela první část závodu zvaná GetzenRace, které se zúčastnilo všech šedesát jezdců. Nutno podotknout, že na startu se objevila i taková jména, jako je např. Billy Bolt, který zde nakonec získal titul mistra světa v hard enduru pro rok 2021. Zatímco na jiných závodech se startuje výstřelem z pistole, Getzen má svoji specialitu, jezdci vyráží na trať po výstřelu z děla. Jezdí se na okruhu s mnoha krkolomnými sjezdy a náročnými výjezdy plných kamení, klád a rostoucích stromů. Přejezdy jsou tak krátké, že jezdci nemají možnost téměr žádného oddechu a časový horizont je kolem dvou hodin, kdy se spočítají dojetá kola každého závodníka. Z dopolední části se do odpoledního finále posunula patnáctka nejlepších jezdců v největším počtem odjetých kol. Až sem se kladrubský terminátor neprobojoval, nicméně mezi světovou elitou dojel na krásné 24. pozici.

"Bylo to opravdu náročné. Dojel jsem a myslel jsem si, že padnu. Ale mám radost, s výsledkem jsem opravdu spokojený. Jediné, co mi trochu mrzí je skutečnost, že koronovirus celou tuhle akci poznamenal. Není to jen o závodě, bývají zde doprovodné akce, které jsou moc fajn, také úžasné vyhlášení výsledků, ale letos to všechno bylo zrušeno. Tenhle humbuk k tomuto sportu patří a bez něj to je takové neúplné," zhodnotil svoje působení v závodě Václav "Pinďa" Nedvěd.