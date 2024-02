První letošní závod seriálu Běžec Tachovska zná své vítěze. Běh stříbrským parkem s názvem Ganajova stezka (5,4 kilometru) vyhrál atlet Dukly Praha Šimon Ekl (pátý z letošního halového mistrovství ČR), který porazil několikanásobného medailistu atletických mistrovství republiky Tomáše Jašu ze Škody Plzeň. Závod žen ovládla Soňa Müllerová z TJ Baník Stříbro.

Vyhlášení Ganajovy stezky 2024. | Foto: archiv Jiřího Trávníčka

Výsledky: Muži (18 - 39 let): 1. Ekl (Dukla Praha) 19:33 min., 2. Jaša (Škoda Plzeň) 19:50, 3. Zíka (Baník Stříbro/SV Stříbro) 21:50.

40 - 49 let: 1. Jukl (SV Stříbro) 22:27 min., 2. Kvaš (Atletclub Nýřany) 25:06, 3. Peteřík (Hujerojc) 26:04.

50 - 59 let: 1. Bretšnajdr 23:10 min., 2. Trávníček (SV Stříbro) 24:55, 3. Novotný (SV Stříbro) 26:24.

60 - 69 let: 1. Procházka (TTK Slávia VŠ Plzeň) 25:13 min., 2. Šika (AC Trial Plzeň) 26:15, 3. Flaks (SV Stříbro) 26:30.

70 a více let: 1. Svoboda (KD Příbram) 33:59 min., 2. Labanc (SV Stříbro) 36:43, 3. Šůcha (SV Stříbro) 41:28.

Ženy (18 - 39 let): 1. Müllerová 25:56 min., 2. Machulková 26:23, 3. Válková (všechny Baník Stříbro) 26:40.40 - 49 let: 1. Novotná (SV Stříbro) 26:23 min., 2. Bláhová (SV Stříbro) 28:38, 3. Bernášková (Osmaci.cz) 32:11.50 - 59 let: 1. Lukášková 28:30 min., 2. Bečvářová 32:47, 3. Kučíková (všechny SV Stříbro) 33:54.60 a více let: 1. Zahálková (Chlumčany) 30:44 min., 2. Svobodová (KD Příbram) 37:50, 3. Hrubá (SV Stříbro) 40:19.

