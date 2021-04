Tahle povedená dvojice to spolu táhne už osm let a sami přiznávají, že jejich rodiny si jich o víkendech opravdu mnoho neužijí. S jejich vtipnými moderátorskými hláškami se můžete setkat na různých společenských i sportovních akcích, ale motokros je jejich srdeční záležitostí.

Díky své profesionalitě a znalostem baví diváky nejen krajských přeborů, ale i republikových mistrovství. Oba pánové ale spolu tráví nejen většinu víkendů v roce, společný mají i pracovní čas strávený v kanceláři v jedné firmě.

Všichni čtenáři Deníku nejsou fanoušky motokrosu, představíte se trošku?

Miroslav: Do osmi let jsem žil s rodiči v Boru, pak jsme se přestěhovali do Stříbra a zde žiji dosud. Vystudoval jsem gympl v Tachově, pak ekonomickou vysokou v Plzni. Po vojně jsem řadu let podnikal ve stavebnictví okolo oken, ale v posledních letech už jsem hlavně ekonom a účetní. Našel jsem svoji životní lásku, máme spolu dvě děti a krom moderování rád vyrážím s rodinou na výlety. Také se snažím svoje dcery podporovat ve sportu. Třeba starší Anežka se věnuje lukostřelbě a je poměrně úspěšná.

Petr: Já pocházím ze Stříbra. Vystudoval jsem stavařinu, ale nikdy jsem se jí neživil. V moderování jsem se pohyboval celý život, 30 let jsem dělal diskžokeje. Dělat jakoukoliv show pro lidi mne prostě baví. V šestnácti letech jsem, dá se říci, vybudoval kdysi velmi populární hudební MINI CLUB ve Stříbře. V té době jsem také propadl motokrosu, stal jsem se členem tachovského klubu a závodil jsem na hobby úrovni. I když jsem se mockrát nepostavil na stupně vítězů, jezdil jsem s poměrně velkým zapálením. Fungoval jsem v něm deset let. Tam jsem se setkal s Jirkou Vejskalem, který mne následně přivedl do AMK Stříbro. A protože jsem v tu dobu už byl známý svým diskžokejstvím, Jirka mě požádal, jestli bych nepomohl s komentováním závodů na zdejším terénu.

Petr Maršálek (vpravo) a Miroslav Šimek v akci.Zdroj: Monika Šavlová, Jan a Pavel Šroubkovi

Co vás svedlo dohromady a jak vás napadlo komentovat především motokros?

Miroslav: Vše začalo v roce 2012, jak jinak u nás chlapů než na pivku. Petr byl v té době aktivní člen AMK. Hrozně se mi líbil ten jeho patriotismus k motokrosu a stříbrskému klubu. A protože Petr nestíhal vše, jak si představoval, ale měl spoustu zajímavých nápadů, nabídl jsem se mu, že rád budu o dění v AMK a především o motokrosových závodech psát, propagovat, informovat veřejnost. Mimo jiné jsme se společně pustili do stálé motokrosové expozice ve stříbrském muzeu. Zde se mohou milovníci tohoto sportu seznámit s legendami, jako byl Míla Souček, Jirka Churavý či Vlasta Válek. Grafiku vytvořil Vašek Šůcha, jehož práci znáte i z našich plakátů a bannerů. Hodně nám pomohla ochota ředitele Navrátila. To vše by bylo na další dlouhé povídání, nicméně myslím, že se nám muzeum opravdu povedlo a jsme na něj náležitě pyšní. Zápal pro motokros byl tedy asi jeden ze tří hlavních aspektů, co nás moderátorsky spojilo. Další bych nazval spíše komickou náhodou. Jak už to tak chodí, do hospody se chodí sledovat také fotbalové či hokejové utkání. Doma si člověk tak nezafandí, co si budeme povídat. No, a promlčet zápas bez vlastního komentování jsem prostě nevydržel.

Petr: No, nevydržel (smích). On vlastně nikdy nevydrží dlouho mlčet. Ale mně se ty jeho hlášky prostě zalíbily. A protože jsem se chystal komentovat také právě hokejové klání na zimním stadionu ve Stříbře, pozval jsem Míru, aby se pro Winter Classic sezony 2012/2013 přidal. A dopadlo to dobře. Co si budeme povídat, ve dvou se to prostě lépe táhne. Navíc jsem na podzim 2012 s Evženem Zadražilem komentoval výborné motokrosové mistrovství ČR družstev tady u nás na Terénu sv. Petra a zjistil jsem, že je to pro diváka zajímavější a pro mě snazší. Občas prostě potřebujete na chvíli vypnout, odskočit si, občerstvit se, udělat rozhovor s jezdci nebo hosty, a v jednom se to špatně stíhá. No, a protože Míra se projevil jako skvělý parťák, angažoval jsem ho nastálo. A nelituji dodnes. Je za ním vidět velký kus práce. Mimo jiné právě i díky němu se podařilo muzeum vytvořit. Společně jsme později pomáhali mému nesmírně váženému oblíbenci, Mílovi Součkovi, s vydáním knihy Srdcové eso. Každopádně na závodech hodně fanoušků vysloveně čeká na ty „Šímovo“ komenty. A baví se tím i jezdci, kteří se hláškami pak často v depu popichují.

Máte nějaké motto? Nebo jakou razíte filozofii, co se týče moderování?

Miroslav: Je to jednoduché. Myslíme si, že každá akce musí být pro show. Chceme, aby si divák odnesl zážitek, aby se dobře pobavil. Mělo by to fungovat i pro pořadatele a účinkující, v tomto případě převážně jezdce a jejich týmy, aby se cítili dobře a všichni jsme domů odcházeli naplněni dojmy. …nebo alespoň klobásou a pivem (smích).

Petr: Pořádání jakékoli akce, myslím rozumné sportovní nebo zábavní akce, je dle našeho názoru bohulibá činnost. Ideálně by to i přes veškerou dřinu měla být také zábava. Lidé se musí bavit. Navíc čas od času to i někoho namotivuje, aby se k pořadatelské činnosti přidal anebo zorganizoval akci vlastní, novou. A o to nám také jde. My konkrétně chceme udržet – a nejlépe ještě zvyšovat – zájem veřejnosti o dění na domácí trati. Snažíme se propagovat zdejší terén i expozici v muzeu, a připomínat stále motokrosové legendy, díky kterým je Terén sv. Petra ve Stříbře věhlasný již mnoho desetiletí.

Petr Maršálek.Zdroj: Monika Šavlová, Jan a Pavel ŠroubkoviNepletou se vám jezdci, když moderujete tolik závodů nejrůznějších seriálů?

Miroslav: V dnešní době už ne, výjimečně se chybička vloudí. Musíme pochopitelně na trať dobře vidět. Na podporu máme výpočetní techniku, elektronické měření, čipy, ale pro jistotu, kdyby vše selhalo, tak stále i papírové podklady. A to nám k naší práci vlastně stačí.

Petr: A ty za roky už většinu jezdců známe i podle čísel a motorek. Občas dojde na přeřeknutí, ale to se stává všem komentátorům, a já bych si troufl tvrdit, že nám opravdu výjimečně.

Jezdíte fandit na závody, když výjimečně nemoderujete?

Miroslav: Je pravda, že to nebývá často, ale ano, máme-li volno, rádi zajedeme na velké závody do Pacova nebo do Lokte. Snažíme se to pak prožít divácky, ale občas to ani moc nejde, protože nás zastavují známí a klábosíme. My vlastně na motokrosu stále jen mluvíme, i mimo pracovní dobu (smích).

Petr: S výběrem tratí souhlasím. Jen dodám, že i když jedeme s představou, že si sedneme a budeme jen koukat, nakonec stejně rádi zajdeme do depa pozdravit naše oblíbené jezdce. Za ty dlouhé roky, co u motokrosu působím, znám životní a závodní příběhy mnoha závodníků nebo lidí okolo. Cítil bych se trapně, kdybych je osobně nepozdravil a nepopřál jim úspěch.

Předpokládám, že na otázku, komu fandíte, odpovíte svorně, že nejvíce Rudovi Weschtovi z Těchlovic? Ale komu dál?

Miroslav: Já jsem v tomhle stříbrský patriot. Rudu mám rád, stejně tak jsme drželi palce Petru Smítkovi, dokud brázdil tratě, od mala sleduji vyrůstat novou hvězdu Dominika Kučeříka. Ale rozhodně si vážím například divácky oblíbeného startovního čísla 111 Petra Bartoše. Petr je nestárnoucí profík, šoumen, ale taky férový chlap, umí ostatním klukům poradit, ale také je rozptýlit, pobavit, namotivovat.

Petr: Tak já jsem samozřejmě taky patriot, fandím našim klukům všech jezdeckých tříd. Když jsme organizovali soustředění, líbilo se mi, jak společně spolupracovali nejen jezdci republiky Rudy, Peťan Smítka nebo Patrik Liška, ale i třeba Kuba Kos nebo Jirka Valeš. A já osobně si hodně cením jezdce s číslem 191 Járy Romančíka. To je milý kluk, srdcař každým coulem.

Stýská se Vám v současné době po moderování? Chybí Vám atmosféra závodů?

Miroslav a Petr jednohlasně: Ano, moc. Vůně a zvuk motorek chybí určitě všem fanouškům tohoto sportu.

Miroslav Šimek.Zdroj: Monika Šavlová, Jan a Pavel Šroubkovi

Které trati máte nejraději a proč?

Miroslav: Tak je jasné, že „top“ je pro nás Stříbro. Dál pak miluju Opatov. Trať je pěkná, široká, jezdecky zajímavá. Tamní pořadatel je velkorysý ku prospěchu věci. Když se jede republika, bývá to tam velkolepá show. Přestože závody jsou vždy v neděli, v sobotu bývá cross-party a ohňostroj, jezdci i jejich doprovod se pobaví, přijdou místní, paří se. Navíc tam mají luxusní zázemí pro diváky. To vše je mix pořadatelského úspěchu, a proto bývá opatovský závod jedním z nejnavštěvovanějších. Ale my oba s Petrem jezdíme všude rádi. Vůbec to není tak, že by nás menší tratě nebavily. Rádi jezdíme na Slapy nebo nedaleko do Merklína na krajské přebory, kde je trať sice krátká, ale taková domácí. Pořadatele známe, hrozně si vážíme třeba Werny Kříže nebo Petra Lihla, všech děvčat, to je prostě, jako když jedete na návštěvu do rodiny.

Petr: Já mám hodně rád i Loket. To je krásná trať, dlouhá, s nádhernými lavicemi, na kterých jezdci předvádějí úžasné skoky. Pro diváky je velká část přehledná z jednoho místa stejně jako u nás ve Stříbře. Líbí se mi Pacov a zmíním rád i Ledeč nad Sázavou. Tam také bývá rodinné prostředí. Ono je těch oblíbených tratí ještě víc, každá nás něčím baví.

Co všechno obnáší moderování takové akce? Jak moc je to náročné?

Petr: Možná tomu někdo nebude věřit, ale ozvučení a moderování jedné velké show může být v podstatě týdenní akce. Vše se musí naplánovat, připravit aparatura, vyřešit doprava, často i nocleh. Výběr aparatury musí odpovídat požadavkům pořadatele, rozsahu akce, místu, kam jedeme. Na místě konání pak s předstihem instalujeme zvukový systém, stavíme režijní stan, zkoušíme provoz. Vše musí včas fungovat. Při našich zkušenostech se na většinu závodů nemusíme nijak zvlášť připravovat po té lidské stránce, klíčová je ale organizace a technika.

Miroslav: No, přesně, technika, to je totiž práce rukama, ta bolí (smích). Děláme si sami „bedňáky“, takže někdy odnosíme a rozestavíme až tři tuny materiálu. A to samé musíme zase složit a odvézt si domů. Takže v době, kdy se jezdci se svými karavany už řítí domů a někdy mají i umytou motorku a odpočívají po náročném závodě, my teprve domů vyrážíme. A protože závody bývají často v neděli a docela daleko, dorazíme hluboko v noci, kdy pak ráno vstáváme do práce. Tam někdy hned začneme připravovat další víkendovou akci… Jsme pak jak kolotočáři (smích). Máme štěstí, že mám opravdu velmi tolerantní rodinu.

Nejdete si někdy po tak náročném víkendu na nervy?

Miroslav: Já si myslím, že ani ne. Pokud někdy ponorka přijde, je to jen chvilková záležitost.

Petr: Naopak. Já jsem rád, že jsme na tohle všechno dva.

Jaké to bylo být vyzpovídáván namísto zpovídání druhého?

Miroslav: Mně se to líbilo, pro jednou jsem nemusel vymýšlet otázky já (smích).

Petr: V pohodě. Alespoň vím, jak se cítí ti na druhé straně.