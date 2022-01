Jednalo se o soutěž v mířené střelbě z velkorážné pistole, při které musí střelec v omezeném čase a určeným počtem ran zasáhnout co nejpřesněji terč ve vzdálenosti 25 metrů. Soutěže se zúčastnilo 22 střelců ze střeleckých klubů z Kladna, Berouna, Karlových Varů a samozřejmě z Tachova.

Na střelce čekaly celkem čtyři rozdílné terče, které se lišily jak velikostí, tak barevným složením. Na první terč v čase dvě minuty a pěti ranami si střelci ověřili funkci a nastřelení zbraně. Po kontrole a zalepení nástřelných zásahů v terči následovalo deset soutěžních ran v čase čtyři minuty a stejně se pokračovalo při střelbě na odlišný 2. a 3. terč. Při této střelbě je důležitá pevná ruka, přesné oko a klid.

Pravým opakem byla střelba na 4. terč, kdy museli střelci na terč vypálit pět ran, poté přebít (vyměnit zásobník) a opět vypálit dalších pět ran. To vše v co nejkratším čase a s co nejlepšími zásahy, jelikož výsledek je počet vystřílených bodů mínus dosažený čas.

Vítězným střelcem, který se nejlépe vypořádal s terči, ale i s nepříznivým počasím, byl Josef Motyčka za KVZ Kladno, druhý skončil David Dranko za KVZ Shadows Tachov a třetí byl Karel Šmíd za ČMSJ.

Autor: Ladislav Čurka