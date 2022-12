Plzeňští borci v pěkném prostředí pražské haly v Řepích zásluhou trefy kapitána Rešetára rychle vedli, ale domácí dokázali ještě do poločasu skóre otočit.

Ve 12. minutě nejprve srovnal stav po nacvičeném signálu z rohového kopu nikým nehlídaný Fabricio a čtrnáct sekund před přestávkou si balon při rychlém brejku Pražanů do vlastní sítě nešťastně srazil vracející se Lukáš Rešetár. Pět minut před koncem ale Interobal vyrovnal, a to díky brance Michala Holého, který se levačkou prosadil při plzeňské hře vabank bez brankáře.

Sparta Praha - SK Interobal Plzeň 2:2 (2:1).Zdroj: facebook SK Interobal Plzeň

„Kdyby mi před zápasem někdo nabídl remízu, tak bych ji bral hned. Teď po zápase mám smíšené pocity, protože nás dělilo pět minut od vítězství. Myslím si, že o pár šancí jsme byli blíže my k výhře, ale nakonec i remíza není špatná. Doma jsme letos neprohráli, a to byl ten první plán. Chceme, aby to tak zůstalo i po Novém roce,“ uvedl pro svazový web hlavní trenér Sparty Beni Šimitči.

Zdroj: Youtube

„Myslím si, že to bylo velmi kvalitní utkání. Šlo vidět, že ani jeden tým nechtěl prohrát. Místo toho, abychom odskočili na rozdíl dvou branek, tak jsme udělali dvě hrubky, ze kterých nás Sparta potrestala. Myslím si, že remíza byla nakonec zasloužená,“ připustil po duelu plzeňský šutér Michal Seidler.

Zdroj: SK Interobal Plzeň

„Dneska nám to bohužel úplně nevyšlo, ze Sparty si odvážíme jeden bod za remízu 2:2. Děkujeme vám ale za skvělou podporu a doufám, že se uvidíme v novém roce, ve kterém nás budete tlačit za vítězstvím,“ říkal ještě pro klubový facebook ostřílený brankář Interobalu Plzeň Ondřej Vahala.

Západočeši i přes ztrátu dvou bodů přezimují na prvním místě tabulky, ale jen o skóre před druhou Chrudimí, která v derniéře roku vyhrála v Olomouci 11:3.

Zdroj: SK Interobal Plzeň

Poločas: 2:1. Branky: 12. Fabricio (Fernandes), 20. Rešetár vlastní – 6. Rešetár (Künstner), 35. Holý (Kozár). Rozhodčí: Řeháček, Vlašič - Dragoun. ŽK: 1:0 (Brahimi). Diváci: 250. Hala: Řepy. Sestava Sparta Praha: Hůla – Brahimi, Kočovský, Borges, Maxharraj, Rukovci, Darrier, Winter, Hora, Hudousek, Fernandes, Plecitý, Kelmendi, Barnet. Trenér: Beni Simitči. Sestava SK Interobal Plzeň: Němec, Vahala – Rick, Rešetár, Buchta, Kozár, Holý, Křivánek, Štrajt, Knobloch, Seidler, Maur, Künstner. Trenér: Marek Kopecký.

Ostatní výsledky 13. kola: Olomouc – Chrudim 3:11, Liberec – Slavia Praha 2:3, Rapid Ústí nad Labem – Helas Brno 1:10, Démoni Česká Lípa – Olympik Mělník 6:8, Spartak Perštejn – 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto (hraje se v neděli).

