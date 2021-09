Třiadvacetiletý Patrik Freit se na stupíncích vítězů objevuje často. „Štafetu jsem od Honzy přebíral na skvělém čtvrtém místě, zhruba 200 metrů od medailových pozic. V tempu čtyři minuty na kilometr jsem se prakticky okamžitě dotáhl k pódiovým umístěním. Běžel jsem stále rychle, ale nedokázal jsem odpoutat jednoho závodníka, který se mě držel jako klíště. Zpomalil jsem a takticky jsem běžel bok po boku s ním. Několikrát se mi snažil utéci, ale já se držel. Na náměstí jsem doslova zapnul na maximální rychlost. Řítil jsem se maximální rychlostí 26,3 km/h. Čas mohl být z mé strany lepší, ale běžel jsem tenhle závod poprvé a nechtěl to podcenit a vytuhnout. Taktiku jsem tedy zvolil držet si pozici a v pravou chvíli zaútočit,“ vysvětlil mladý běžec z Tachovska, který je na výsledek s Dankem hrdý.

„Jak se běželo? Upřímně jsem zase slíbil něco, z čeho mé nohy byly nadšené, ale díky Patrikovi jsem ze sebe vymačkal maximum a v 35 letech jsem zjistil, že ještě nepatřím do starého železa. Raketa Patrik ode mě přebíral na čtvrté pozici a ve skvělém čase dotáhl naši štafetu na bednu. Takže příště zase slíbím něco šíleného,“ smál se Jan Danko z Plané.

Plzní a přilehlým okolím se v neděli prohnaly stovky běžců, kteří se zapojili do 6. ročníku Škoda Fit Půlmaratonu. Stejnou trasu 21 kilometrů mohli závodníci proběhnout celou, nebo rozděleni do štafet 2 x 10,5 km či 4 x 5,25 km. Na místě byly i dětské závody.

