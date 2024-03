FOTO: Tachovští krasobruslaři si užili závody na domácím ledě

Zimní stadion v Tachově hostil již 11. ročník Tachovského poháru v krasobruslení. Závod byl poprvé v Tachově hodnocen vyšším systémem hodnocení, jedná se o ISU systém známý z mistrovských soutěží. Ve třiadvaceti kategoriích od přípravek až po dospělé se představilo 180 krasobruslařek a krasobruslařů od 4 do 23 let z České republiky (Nymburk, Bílina, Hradec Králové, Ledeč nad Sázavou, Louny, Most, Roudnice nad Labem, Jindřichův Hradec, Soběslav, Chrudim, Plzeň, Rokycany, Sokolov, Cheb, Karlovy Vary, Žebrák, Ostrov, Beroun, Mariánské Lázně, Domažlice). Barvy Kraso Tachov reprezentovalo šest krasobruslařek a jeden krasobruslař v kategoriích přípravek.

11. ročník Tachovského poháru v krasobruslení. | Foto: Foto/zdroj: Kraso Tachov