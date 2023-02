„V první půli jsme nedali hrozně moc šancí a místo toho, abychom vedli minimálně o pět gólů, bylo to pro nás jen 2:1. Naštěstí jsme se do poločasu ještě chytili a na začátku toho druhého to potvrdili. Soupeři jsme odskočili a dokázali vedení navyšovat. Výhru o deset gólů určitě bereme, zvlášť, když se nám v České Lípě nikdy nehraje snadno,“ hodnotil utkání na svazových stránkách asistent trenéra Interobalu Michal Štrajt.

Zdroj: Youtube

Zápas okomentoval i bývalý futsalista Interobalu Karel Rozboud, momentálně hrající za Démony Česká Lípa: „K pátečnímu zápasu jsme chtěli přistoupit zodpovědně a odehrát kvalitní utkání s aspirantem na titul. Dlouho jsme drželi vyrovnaný výsledek, při kterém jsme měli taky spoustu štěstí, kdy Plzeň nastřelovala tyče. Bohužel proti takovému týmu je každá chyba znát a Plzeň je dokázala vždy potrestat. My se teď musíme připravit na další utkání se Slavií a vyvarovat se zbytečných chyb. Soupeři gratuluji a přeji hodně štěstí v boji o titul."

Démoni Česká Lípa - Interobal Plzeň 2:12 (1:4)

Branky a nahrávky: 17. Výborný (Abrham), 39. Macháček - 12. Kozár (Diece), 14. Rešetár (Holý), 18. Seidler (Rešetár), 20. Kozár (Vnuk), 22. Rešetár (Křivánek), 23. Křivánek, 24. Holý (Diece), 25. Diece (Rick), 30. Diece (Rick), 33. Seidler (Křivánek), 35. Caio (Diece), 40. Vnuk (Kozár).

Sestava Interobalu: Vahala - Rešetár, Kozár, Knobloch, Seidler, Caio, Buchta, Rick, Holý, Diece, Vnuk, Künstner, Křivánek.

