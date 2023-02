Na Tachovsku mohly Klatovanky jedině překvapit, a to se jim nakonec povedlo. V prvním utkání sice ještě prohrály 2:3 na sety, ale ve druhém sobotním duelu favorizované soupeřky doslova šokovaly a porazily je 3:1. Čtyři získané body jsou příjemným překvapením a velkou motivací do zbytku sezony. Co se týče Kladrub, ty i přes nečekané zaváhání zůstávají se solidním bodovým polštářem na druhém místě. Soutěž i nadále vedou Rokycany, které měly o víkendu volno.