Minulou sobotu se oddíl Zápas Stříbro vydal na Memoriál Františka Kubici do Teplic, kterého se zúčastnilo 121 dětí z patnácti oddílů Česka a Německa. Ze Stříbra odjelo deset závodníků. Celý memoriál probíhal ve stylu řecko-římském. Stříbrský klub obsadil turnaj napříč všemi věkovými kategoriemi.

Memoriál Františka Kubici v Teplicích. | Foto: Lukáš Adam

Mezi ty nejmenší patří kategorie přípravka C, ve které obsadil druhé místo Jakub Míšek ve váhové kategorii do 25 kg. V přípravce B do 25 kg startoval Ondřej Sladký, který si z Teplic odvezl páté místo. "Nicméně Ondra překvapil svou bojovností a trenéři byli s jeho výkonem velice spokojení.," řekl trenér Zápasu Stříbro Lukáš Adam.

Další, kdo bojoval v přípravce B do 35 kg, byl nováček na závodní žíněnce Jan Tesárek. "Honza poprvé zažil závodní atmosféru větších závodů a nervozita se na něm značně projevila. I tak ale nic nevzdával a bojoval do poslední chvíle. Po dvou prohrách ale z turnaje vypadl," popsal Adam.

Matěj Kouba v kategorii 43 kg opět v přípravce B byl v této váhové kategorii sám, čímž bylo jisté, že bere první místo. "Matěj ale chtěl zápasit, a tak jsme mu domluvili dvě přátelská utkání, kde jednou vyhrál a jednou prohrál," uvedl trenér zápasníků.

Ve stejné věkové kategorii, ale do 31 kilogramů, startoval Jakub Kuvík. "Ten předvedl krásné a napínavé boje. Na medailové příčky to však nestačilo a Kuba vybojoval bramborovou medaili," prohlásil Lukáš Adam.

Ve starší kategorii přípravka A, také do 31 kg, bojoval Oleksii Soproniuk. Ten dvakrát zaváhal a jednou zvítězil. Odvezl si tak třetí místo. Hned dvě želízka v ohni měl Zápas Stříbro ve váze do 43 kg, a to Jakuba Sladkého a Antonína Čechuru. "Kuba příjemně překvapil a získává tak obrovskou pochvalu od trenérů. Po dvou výhrách a dvou prohrách obsadil třetí místo. Tonda opět projel turnajem jako nůž máslem a s přehledem bral první místo," potěšilo Adama.

Další, kdo startoval v přípravce A, ve váhové kategorii do 52 kg byl Jan Hroch. Na turnaji zaznamenal jednu výhru a jednu prohru a obsadil druhé místo. Jako nejstarší startoval v Teplicích Karel Langmajer, který v hojně obsazené váhové kategorii mladších žáků do 57 kilogramů po jedné výhře a dvou prohrách z turnaje vypadl. "I tak jsme ale s Kájovo výkonem spokojení," dodal trenér.

"Turnaj se konal ve stylu řecko-římském, kterému se věnujeme pouze okrajově. Nicméně naši borci si nevedli vůbec špatně a Zápas Stříbro si odvezl z Teplic šest medailí z deseti závodníků," radoval se Lukáš Adam.

1. místo - Antonín Čechura, Matěj Kouba

2. místo - Jakub Míšek, Jan Hroch

3. místo - Jakub Sladký, Oleksii Soproniuk

4. místo - Jakub Kuvík

5. místo - Ondřej Sladký

6. Místo - Karel Langmajer, Jan Tesárek

