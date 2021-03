Je to jako naschvál. Loňskou sezonu regionální série závodů Běžec Tachovska koronavirová opatření notně pošramotila a z plánovaných jedenadvaceti klání se jich nakonec podařilo zrealizovat pouze jedenáct. Dokonce ani slavnostní vyhlášení konečného pořadí kvůli neviditelnému nebezpečnému viru zatím pořadatelé z Baníku Stříbro v čele s Vladimírem Moravcem nemohli uspořádat.

Zavedená vládní opatření v podobě maximálního možného počtu osob pospolu dokázali běžci jako jedno z mála sportovních odvětví překonat povolenou modifikací průběhu závodů na starty po skupinkách nebo dokonce jednotlivě.

I s touto variantou počítali organizátoři prvního z letošních závodů populárního seriálu Běhu městským parkem ´Ganajova stezka´ ve Stříbře, který se měl už po dvaadvacáté konat tuto sobotu 6. března.

Konat se však nebude, protože právě od začátku prvního jarního měsíce nařídila vláda na tři týdny tvrdý lockdown se zákazem občanům, tedy i amatérským běžcům, opustit při rekreačních venkovních aktivitách katastr obce svého bydliště…

„Až do poslední chvíle jsme pořád probírali možnosti a doufali jsme v organizačním štábu, že Ganajovu stezku budeme moci uspořádat, alespoň v té formě, že by běžel každý sám a měřil si čas, ale nakonec jsme se včera (v neděli 28. února – pozn. aut.) rozhodli, že závod v této situaci úplně zrušíme. Přesněji řečeno, že ho přeložíme na jiný termín o měsíc později. Teď v sobotu by se ho mohli zúčastnit pouze běžci a běžkyně ze Stříbra, a to by byla pro ostatní velká škoda,“ se smutkem v hlase prozrazuje nemilou informaci hlavní pořadatel Jiří Trávníček z atletického klubu Sdružení vytrvalců Stříbro.

V loňském roce se Ganajova stezka stihla odběhnout, ale hned šest následujících závodů muselo být kvůli tehdejším jarním proticovidovým opatřením zrušeno.

V případě, že by se Ganajova stezka, tradiční 5400 metrů dlouhý běh stříbrským městským parkem, nemohla uskutečnit ani v náhradním termínu, bylo by to poprvé od jejího vzniku v roce 2001.

V ohrožení je i další z oblíbených krosů Běh přes Pepíkovo lávku, který má v termínové listině Běžce Tachovska na letošní rok zanesené datum 27. března.

„Tak ´Lávka´ už se snad poběží. Doufáme, že v té době už bude situace příznivější a opatření už nebudou tak tvrdá jako ta současná,“ přeje si organizátor Jiří Trávníček.

Plán seriálu Běžec Tachovska 2021:

6. března Ganajova stezka Stříbro ZRUŠENO

27. března Běh přes Pepíkovo lávku Stříbro

1. května Běh Kermi Stříbro

15. května Běh ke zřícenině Přimda

22. května Vysoká třikrát jinak Tachov

23. června Olympijský běh Stříbro

10. července Strážský běh Stráž

19. září Kladrubská pětka Kladruby

23. září Večerní běh Planou Planá

10. října Běh z Pístova Chodová Planá

13. listopadu Lázeňská osmička Konstantinovy Lázně

4. prosince Běh Mikulášské trojice Tachov

31. prosince Silvestrovský běh Stříbro

? Velikonoční desítka Stříbro

? Běh do vrchu Stříbro

? Běh historickým Stříbrem Stříbro

? Stříbrská hodinovka Stříbro

? Okresní přebor na dráze Stříbro

? Běh kolem Mže Stříbro

? Mikulášská dvacítka Stříbro