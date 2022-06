„To hlavní je teprve teď před námi. Cíl na víkend je jasný a všichni věříme, že to máme ve svých rukách. Pokud každá z nás podá maximum, co v sobě má, nedělní večer může být příjemný,“ hlásila Markéta Jeřábková už z maďarské metropole, kam se s týmem přesunula ve čtvrtek.

A teď stojí na prahu jedné veliké životní výzvy. „Tenhle házenkářský sen jsem vždycky měla. Je to něco extra, ale snažím se moc si to nepřipouštět. Prostě jít do zápasu s tím, že ho chceme vyhrát. Jako každý,“ pronesla obávaná střelkyně, která si v nabitém kádru norských šampionek a posledních vítězek Ligy mistrů přece jen trochu zvyká na jinou roli. O místo na palubovce se musí víc prát, než byla zvyklá předtím z Mostu nebo při prvních zahraničních angažmá v maďarském Érdu či německém Thüringenu.

„Jestli dostanete šanci na dvě minuty nebo na šedesát, je úplně jedno, v každém případě chcete být pro tým prospěšný. Samozřejmě, miluji hrát a být na hřišti, kdo by to nechtěl,“ mluvila o své pozici v týmu Vipers Kristiansand.

Jako první se jim postaví do cesty v supermoderní hale MVM Dome pro 20 tisíc diváků francouzské Méty. Tedy tým, s nímž Kristiansand v základní skupině dvakrát prohrál. „Ty dva zápasy bych zařadila mezi naše nejhorší v sezoně. Určitě můžeme a také budeme hrát lépe. Půjde o to, jaký výkon podáme, je to hlavně o nás. Pokud předvedeme to nejvíc, co dokážeme, pak může být postup hodně blízko,“ domnívá se plzeňská rodačka a nemá z nepříjemných francouzských soupeřek přehnaný respekt.

„Každý má silné a slabší stránky. Soupeře jsme si rozebrali dostatečně, máme za sebou taktické tréninky. Musíme především využít toho, v čem je náš tým silný, a toho se držet. Věřím, že se to povede,“ doplnila Jeřábková navzdory tomu, že sestava Mét budí obrovský respekt.

Mají v týmu řadu francouzských reprezentantek, které v dubnu česká reprezentace v Plzni porazila i díky jejím gólům. Na spojkách jsou navíc Brazilka Almeida de Paula nebo Dánka Louise Burgaardová.

„Nejde moc o to, jestli se na nějakou soupeřku chystáte, nebo ne. Jde o to vyhrát a je jedno, kdo proti vám stojí na opačné straně,“ řekla odhodlaně Jeřábková, která se vrací do poměrně známého prostředí. První zahraniční angažmá strávila v Érdu, což je prakticky předměstí Budapešti.

„Ale pro mě je nejdůležitější, že v Budapešti bude celá moje nejbližší rodina. Dorazí rodiče, bude tam přítel, dcerka, brácha s rodinou. Na všechny se strašně těším,“ zdůraznila, že blízkost dějiště finálového turnaje přilákala její nejbližší.

A jak se těší do největší házenkářské haly v Evropě, kterou před půl rokem otevřel evropský šampionát mužů? „Uvidíme, jaká bude atmosféra. Postavili ji pro dvacet tisíc diváků. Možná by bylo lepší hrát v aréně pro deset tisíc lidí a mít ji narvanou, než aby tahle byla z půlky prázdná. Na druhou stranu, je to zbrusu nová hala, moc pěkná a pro takovou událost jistě vhodná,“ dodala Markéta Jeřábková. Uvidíme, s jakými pocity ji bude v neděli opouštět.

První vítězka

Jana Knedlíková zažila opojný pocit z vítězství v nejprestižnější klubové soutěži hned čtyřikrát. Třikrát to bylo v barvách maďarského Györu (2017 až 2019) a loni už pak s Vipers Kristiansand.

„Je třeba před ní smeknout klobouk. Kam Jana přijde, tam je trofej prakticky jistá,“ usmála se Markéta Jeřábková, která před začátkem sezony přestoupila do Norska. A teď může spoluhráčku následovat.

