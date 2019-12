Jenže v 10. kole západní skupiny druhé ligy čekal na svěřenkyně trenéra Miloslava Moulise velmi těžký soupeř. A sice rezerva prvoligového Písku, která v soutěži zatím prohrála pouze jednou.

Slavoj na jih Čech odjel ve značně okleštěné sestavě. Chybělo několik hráček včetně elitní kanonýrky Zdeňky Friedel, pro kterou podzimní část sezony kvůli zranění předčasně skončila. A to se dost možná nakonec projevilo na konečném výsledku, Tachov totiž s píseckým béčkem padl 30:39.

Od souboje dvou rivalů se očekávala pohledná bitva. „Před zápasem jsem se bavil s trenérkou Písku. Říkala, že se na všechny zápasy s námi vždycky těší, protože jsou kvalitní a snesou vysoké měřítko,“ prozradil kouč Tachova Miloslav Moulis.

A měl pravdu. Jednalo se o nádhernou házenou plnou technické vyspělosti, krásných akcí i branek. „Písku jsme byli vyrovnaným soupeřem až do 45. minuty. Pak se ale projevilo to, že jsme na jih Čech odjeli v oslabené sestavě. Zkrátka, došly nám síly,“ litoval trenér Slavoje, který i přes prohru o devět branek svým hráčkám za výkon po zápase poděkoval.

„Taky jsem musel, protože holky odehrály opravdu parádní utkání. Když se prohraje o tolik gólů, často to neříkám, ale tentokrát musím. Jsem přesvědčený, že kdybychom měli na lavičce alespoň o dvě hráčky navíc, výsledek by vypadal trochu jinak,“ měl jasno Moulis.

Na každý pád, ženy Tachova prohrály potřetí v řadě a v tabulce klesly na čtvrtou příčku. A to je v příštím kole čeká další nelítostný soupeř – lídr z Hostivic. „Nejsme favorité, naopak. To jsou soupeřky od Prahy. Ale stát se může cokoliv, je to sport. Rozhodně budeme bojovat,“ slíbil fanouškům temperamentní trenér.

Duel Tachova s celkem sousedícím s hlavním městem začíná v neděli ve dvě hodiny odpoledne. A bude o co hrát. Přeruší Slavoj šňůru porážek?

Sokol Písek B - Slavoj Tachov 39:30

Poločas: 16:15. Branky ze sedmimetrových hodů: 2:4. Rozhodčí: Beneš, Chalupa. ŽK: 2:2. Diváci: 73. Sestava a branky Písku: Preslová, Velková 7/0, Švihálková 1/0, Michková 5/0, Kozáková 9/0, Kalčíková 2/0, Dvořáková 3/0, Velková 2/0, Křížová 1/0, Ráčková 3/0, Pošustová 4/0, Petříková, Pravdová 2/2. Trenérka: Veronika Cyprysová. Vedoucí družstva: Nikola Kozáková. Sestava a branky Tachova: Černíková, Boháčková, Nová 4/0, Vaňková 2/0, Koubová 6/0, Kovářová 8/0, Buchlovská 7/4, Macáková, Vlachová 3/0. Trenér: Miloslav Moulis. Vedoucí družstva: Michaela Buchlovská.

Program 11. kola – sobota 15.00: Lokomotiva České Budějovice – Havlíčkův Brod B, DHK Pardubice – Ústí nad Labem, neděle 14.00: Slavoj Tachov – Lions Hostivice-Břve, Astra Praha – Hvězda Cheb, 18.00: Sokol Vršovice B – Sokol Písek B.