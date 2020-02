Karty tak byly před zápasem rozdány jasně. Byť Tachov trápí celá řada problémů, roli favorita proti celku z hlavního města potvrdil a zvítězil vysoko 29:16. Hvězdou zápasu se stala mladá Lucie Kovářová, která nastřílela deset branek.

„Na to, že to bylo první utkání v roce, tak špatné to úplně nebylo. Do dvacáté minuty to sice bylo relativně vyrovnané, ale pak už jsme dominovali,“ hodnotil duel trenér Miloslav Moulis.

„Samozřejmě, že se ve hře objevily občas zmatky, ale byly také chvíle, kdy holky hrály velmi dobře a hlavně chytře,“ těšilo tachovského kormidelníka, kterému svým výkonem udělaly radost brankářka Veronika Voříšková i další hráčky. „Veronika chytala opravdu výborně. Měla také skvělou rozehrávku do rychlých protiútoků, ze které těžila zejména Lucie Kovářová. Dobrý výkon podala i druhá gólmanka Kateřina Černíková“ pochvaloval si trenér Slavoje.

Standard v domácí hale předvedla také Michaela Buchlovská a na novém postu zářila Karolína Nová. „Míša podává stabilní výkony de facto celou sezonu. V defenzivě i v útoku. I v nedělním zápase hrála dobře. Výborné utkání proti Pražankám odehrála také Karolína Nová, která poprvé nastoupila na pozici střední spojky a mile mě překvapila,“ nešetřil chválou Moulis. „Zklamala mě naopak hra křídel. Tam to bylo o poznání slabší,“ uznal trenér.

Tachov si tak připsal sedmou výhru v sezoně. I přesto mu však v tabulce soutěže patří i nadále pátá příčka. „Výš už ani nemíříme. Ztráta na vedoucí čtyřku je velká. Navíc máme spoustu zraněných hráček. Rozhodně ale budeme bojovat a uvidíme, na co to nakonec bude stačit,“ uzavřel Moulis.

V dalším kole se bojovnice ze západu republiky představí v sobotu na horké půdě chebské Hvězdy. Hraje se od 12.30 hodin a zcela jistě bude z osobních důvodů chybět nejlepší střelkyně nedělního zápasu Lucie Kovářová.

Slavoj Tachov – Sokol Kobylisy B 29:16

Poločas: 14:9. Branky ze sedmimetrových hodů: 2:0. Rozhodčí: Mešťánek, Lorenc. Vyloučení: 1:0. ŽK: 2:1. Diváci: 61. Sestava a branky Tachova: Voříšková, Černíková – Nová 5/0, Hannweber 2/0, Koubová 1/0, Kovářová 10/0, Havelková 2/0, Buchlovská 6/2, Macáková 1/0, Dlesková 2/0. Trenér: Miloslav Moulis. Vedoucí družstva: Michal Kreč. Sestava a branky Kobylis: Kurcová – Hercíková, Hynne 3/0, Bašková 6/0, Lazáková 4/0, Boubínová 1/0, Váchalová 1/0, Šimánková 1/0. Trenér: Jan Illich. Vedoucí družstva: Jitka Mertová.

Ostatní výsledky 12. kola: Astra Praha – Havlíčkův Brod B 28:22, Sokol Písek B – Hostivice 29:28, DHK Pardubice – Sokol Vršovice B 35:25, Lokomotiva České Budějovice – Ústí nad Labem 27:16.

Program 13. kola – sobota 12.30: FK Hvězda Cheb – Slavoj Tachov, 17.00: Ústí nad Labem – Astra Praha, 18.00: Sokol Kobylisy B – Hostivice, neděle 17.00: DK Pardubice – Sokol Písek B, 18.00: Sokol Vršovice – Lokomotiva České Budějovice.

Tabulka střelců: 99 branek – A. Dolejšová (České Budějovice), 85 branek – Z. Hondlíková (České Budějovice), 81 branek – B. Janoušková (Hostivice)… 64 branek – M. Buchlovská (Slavoj Tachov).