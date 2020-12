„V té době zrovna končilo sportovní středisko Škodovky, kde jsem už nějaký čas pracoval, a nechtěli jsme, aby byl úplný konec mládežnické házené v Plzni,“ vysvětloval jeden ze zakládajících členů Róbert Miček.

A kdo byli ti další?

Bohumil Jelínek, Láďa Volf, Václav Šmíd, Václav Kotora a Bořek Heidler. Po pár letech se k nim připojil i Tomáš Černý, který začal učit na Bolevecké ZŠ.

Vytvoření vlastního oddílu tak bylo v podstatě jedinou cestou, jak zachovat mládežnickou házenou.

„Řekli jsme si s Bohoušem Jelínkem, že do toho půjdeme a pojedeme dál. Ostatní trenéři se k nám připojili,“ nechal nás Róbert Miček nahlédnout do úplných začátků. V roce 1990 tak založili vlastní občanské sdružení SSK Talent při Bolevecké ZŠ 90, tak zněl původní název.

A proč při Bolevecké ZŠ?

Protože to byla jedna ze základních škol, kde měla Škoda Plzeň středisko mládeže.

A jak se později ukázalo, byla to výborná volba, protože tehdejší ředitel František Berka se v 90. letech zasadil o vznik sportovních tříd, které tvořili kluci z Talentu a děvčata z dnešního DHC Plzeň, tehdejšího Rozvoje. Začal se budovat nový areál, vyrostla tam dvě hřiště s umělým povrchem a z malého klubu se stával větší.

Zpočátku měl Talent pouze žákovská družstva a neměl ani jiné ambice, v dorostu přecházeli mladí házenkáři většinou do sousedního Bolevce, ti úspěšnější pak do Škody Plzeň, později do Lokomotivy. Jenže jak klub rostl a rostli i jeho odchovanci, bylo čím dál těžší najít pro dorostence uplatnění.

„Rozhodli jsme se pokračovat i dorostem,“ popisoval Miček. To byla parta kolem současného kouče extraligového áčka Jiřího Hynka, Jana Větrovce a Milana Zeuse.

Dalšími známými odchovanci Talentu jsou Lukáš Klíma, Karel Květoň a současný kapitán extraligového týmu Petr Vinkelhöfer.

Kolem roku 2000 ale zase začali všichni přecházet do Sportovního centra mládeže, které Lokomotiva převzala po Škodě, a SSK Talent 90 se chtěl znovu soustředit jen na žákovské kategorie.

Další větší fúze přišla až později s Lokomotivou a Talentem, to už u toho byl i Martin Šafránek, který finančně podporoval muže.

A tím vznikl velmi silný klub, který má celou škálu družstev od minižáčků až po extraligové muže a patří k nejúspěšnějším v celé ČR.

Je to deset let, co vzal Talent pod křídla i extraligový tým mužů, a je to nejúspěšnější dekáda plzeňské házené. Orámovaná čtyřmi mistrovskými tituly (2014, 2015, 2016 a 2019), i v nedokončeném minulém ročníku byl Talent na prvním místě.

„Myslím, že v podmínkách, které máme, jsme dosáhli na určitý strop. To, o čem jsme na začátku snili, jsme dokázali několikrát překonat,“ uvedl Pavel Drobil, předseda současného výboru.

„Troufám si tvrdit, že v Česku jsme absolutní špičkou,“ doplnil Pavel Drobil.

A protože je náročný šéf, má před sebou další cíl. „Výrazněji se prosadit na mezinárodní scéně,“ vysnil si.

Jenže teď se jeho plány kvůli pandemii koronaviru malinko zadrhly. Podaří se je časem naplnit?