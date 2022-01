Od prvních minut byla zřetelná převaha domácích, kteří třetinu ovládli poměrem 5:0.Za domácí se hattrickem v jedné třetině prezentoval Chaljavin a po gólu přidali Bolonin a Raba, pro nějž to byl premiérový gól v jeho první sezoně v týmu mužů.

Do druhé třetiny nastoupili Tachovští opět v plném tempu a přidali další čtyři góly a o osudu utkání bylo rozhodnuto. Po druhé třetině svítil na ukazateli skóre stav 9:1 pro domácí.

Ani ve třetí třetině neztratili tachovští střelci chuť a postupně přidávali další góly. Do listiny se postupně zapsali svým druhým gólem Gažík, čtvrtý gól přidal Chaljavin, podruhé v zápase se trefil i Jakubec. Krásný blafák předvedl obránce Šimůnek a branky v síti soupeře se dočkali také Čadek a Hřebík. Ve druhé polovině poslední třetiny domácí s vědomím jednoznačného průběhu viditelně polevili a soupeř korigoval na konečných 15:4.

Soupeře jsme jednoznačně přehráli, útočníci byli efektivní v zakončení a dodali si sebevědomí na další zápas. Trefili se také tři obránci. Z individuálních výkonů kromě čtyřgólového střelce Chaljavina také zaujal se 7 body (2+5) Jakubec. Se ziskem tří bodů jsme byli samozřejmě spokojeni. Skvělá byla i podpora diváků. Návštěva byla opravdu velice slušná," chválil manažer Tachova Petr Vrána.

Třetiny: 5:0, 4:1, 6:3. Branky a nahrávky Tachova: 4. Chaljavin (Jakubec), 9. Chaljavin (Jakubec, Gažík), 12. Bolonin (Hrůša), 14. Chlajavin (Jakubec, Gažík), 17. Raba (Chaljavin, Jakubec), 23. Buben (Hrůša), 34. Jakubec (Chaljavin, Bolonin), 34. Hrůša (Gažík, Raba), 45. Gažík (Bolonin, Hřebík), 46. Jakubec (Buben), 47. Šimůnek (Chaljavin, Jakubec), 49. Chlajavin, 54. Čadek (Hřebík), 59. Hřebík (Šimůnek).

Sestava Tachova: Hliboký - Vávra, Šimůnek, Raba, Bolonin - Chaljavin, Hrůša, Gažík, Jakubec, Buben, Čadek, Hřebík, Kubeš.

FOTO: Třemošná přetlačila v přestřelce rezervu Sokolova. Kaznějov znovu prohrál

Tachov - Mariánské Lázně 8:3

Derby s odvěkým rivalem bývá zpravidla vyhrocené a na poslední utkání doma neměli borci Tachova úplně dobré vzpomínky. Domácí nechtěli nic podcenit a po předchozí výhře vstoupili sebevědomě do utkání. Rychle se ujali vedení a na ledě dominovali. Lázeňští se dostali do občasných brejků, které spolehlivě likvidoval gólman Hliboký. Druhý gól do sítě soupeře padl až v 16 minutě. Po první třetině byl tedy stav 2:0 pro domácí a utkání bylo stále otevřené. Za domácí skórovali Šimůnek a Gažík.



Ve druhé třetině Tachov nabídl soupeři přesilovou hru, kterou Mariánské Lázně ji využily a snížily na 2:1. Tachov ovšem nechtěl připustit žádné drama a o pouhou půlminutu později opět odskočil o dva góly díky dalšímu gólu Gažíka. Za pouhých 13 sekund přidal další gól Kubeš. Mariánky ještě do konce druhé třetiny snížily na 5:2. Hosté opět korigovali skóre třetím gólem v utkání, ale poslední slovo měl opět domácí borec Dorot, který vstřelil svůj první gól v dresu Tachova a upravil na konečných 8:3.

I ve druhém utkání jsme splnili cíl a získali tři body. S celým víkendem můžeme být spokojeni. Individuálně tentokrát vynikl čtyřgólový střelec Gažík. Za celý víkend je ovšem nutné pochválit celý tým, který odehrál obě utkání bez velkých výkyvů a získal střelecké sebevědomí do dalších bojů. Za oba dva dny utkání zhlédlo hodně diváků a zaslouží si velký dík za podporu," mohl být spokojený Petr Vrána.

Třetiny: 2:0, 3:2, 3:1. Branky a nahrávky Tachova: 3. Šimůnek (Chaljavin), 16. Gažík (Vávra), 29. Hrůša, 36. Gažík (Hrůša, Dorot), 36. Kubeš (Hrůša), 42. Gažík (Jakubec, Chaljavin), 44. Gažík (Hřebík), 60. Dorot (Hřebík).

Sestava Tachova: Hliboký - Vávra, Dorot, Šimůnek, Raba, Bolonin - Chaljavin, Hrůša, Gažík, Jakubec, Buben, Čadek, Hřebík, Kubeš.

Přikryl: Jsem rád, že je tady tolik kluků z Plzně

Ostatní výsledky: Klatovy - Mariánské Lázně 5:0 kontumačně, Nejdek - Rokycany 3:4 po sn, Tachov - Cheb 15:4.

Následující program: sobota 16.15: Třemošná - Tachov, 17.00: Rokycany - Klatovy B, 17.00: Mariánské Lázně - Domažlice, 17.30: Kaznějov - Sokolov B.

Tabulka krajské hokejové ligyZdroj: Deník/Dominik Rejthar