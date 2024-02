Kristýna Horská a Ondřej Gemov z PK Slávie VŠ Plzeň se z rozplaveb neprotlačili do semifinále plaveckého mistrovství světa v Dohá. Horská nepostoupila ze stovky prsa a Gemov na trati 200 metrů volný způsob.

Ondřej Gemov. | Foto: Andrea Masini / Deepbluemedia / Insidefoto

Šestadvacetiletá plavkyně byla v cíli za 1:08,95 min., prsovou stovku spíš brala jako příparvu na svoji silnější dvoustovku. „Pod 1:09 je fajn, ale přece jenom osobák mám trochu rychlejší a myslím si, že už mám na to plavat rychleji. Ale prostě nějakým způsobem nevím, jak tu stovku mám zrychlit. A i když jsem do toho šla fakt naplno a sprintersky, tak mám pocit, jako kdybych skoro mohla otočit dál a plavat dvoustovku. Takže ještě jsem asi úplně nepřišla na to, jak se ta stovka plave. Já tu stovku většinou spíš plavu jako skoro rozjezd ve dvoustovce, takže nedokážu říct, jestli to je dobrý nebo špatný. Ale když si vezmu, jak jsem se včera necítila úplně dobře, tak dneska už to bylo lepší a ten závod mě tak trochu nabudil,“ řekla svazovému webu Kristýna Horská.

Čtyřiadvacetiletý Gemov časem 1:49,78 o 73 setin sekundy vylepšil osobní rekord na dvoustovce volným způsobem, která je pro něj doplňkovou disciplínou k závodu 200 metrů motýlek.

„Měl jsem zadáno tam ten osobák vystřelit, protože jsem si udělal podobně velký osobák před rokem na Velké ceně Olomouce, což je prostě pouťák. Nic proti samozřejmě, ale oproti mistrovství světa je to nic. Takže jsem měl zadáno, že pokud nepojedu pod 1:50, tak dostanu od trenérky obrovský rány,“ prohlásil Ondřej Gemov. Elitní český plavec promluvil i o nadcházející motýlové dvoustovce.

„Byť se to nezdá, je to docela rozdíl. Když se to jede kraulem, tak je to sprint. Ale samozřejmě, jestli se to pojede aspoň tak dobře jako teď kraul, tak by to mohlo být docela fajn,“ uzavřel Gemov.

