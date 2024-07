Jak se plave, když vůbec nic nevidíte, si vyzkoušela čerstvá mistryně Evropy Kristýna Horská. Šestadvacetiletá elitní česká plavkyně, která startovala na olympiádě v Tokiu a nebude chybět na Hrách v Paříži, trénovala a střihla si i závod na 50 metrů prsa s nevidomým plavcem, mistrem světa Davidem Kratochvílem. Šestnáctiletý borec z Halže na Tachovsku se chystá do Paříže na svoji první paralympiádu.

Více než hodinové setkání dvou plaveckých hvězd v příjemné a uvolněné atmosféře venkovního bazénu na plzeňských Slovanech uspořádal paralympijský tým. Jeho mottem je, že sport je pouze jeden.

Kristýně Horské, která závodí za Slávii VŠ Plzeň, přichystali rodiče Davida Kratochvíla plavecké brýle pro nevidomé, po jejichž nasazení viděla tmu. „Ty brďo,“ vypálila bezprostředně plavkyně s brýlemi na očích.

Poté nasadila ty své, skočila do bazénu a několika tempy se rozcvičila. Po pokynech od manželů Kratochvílových, kteří Davida trénují, zkusila prsa a kraul s brýlemi pro nevidomé. „Plavala jsem pomalu, protože jsem se strašně bála. Zkusím kraul, to bude větší sranda,“ popsala z vody své první pocity Horská.

Záhy se do věci vložil David Kratochvíl. „Co kdybysme si dali závod?,“ navrhl.

„Ale abys měla stejné podmínky jako já, tak si vezmeš černý brejličky,“ dodal Kratochvíl.

Odpověď Horské byla kladná a opět nanečisto a poslepu, tentokrát už s Davidem Kratochvílem, dala dvacet metrů prsa a kraul.

Kristýna Horská nacvičuje plavání s brýlemi pro nevidomé. | Video: Martin Švec

Za pár minut přišel na řadu ostrý závod na 50 metrů prsa, v němž nevidomý plavec tachovského oddílu elitní českou závodnici porazil s velkým náskokem.

„Takže za prvé – skočila jsem do vody a spadly mi brejle a za druhé jsem asi čtyřikrát nabourala. A to jsem si říkala, jak to mám nacvičené,“ prohlásila se smíchem v cíli Kristýna Horská.

„Jsi dobrá,“ uklidnil ji David Kratochvíl.

Horská mu vysekla obdiv, jak to zvládá. „Davčo, nemáš to jednoduché. Hezky jsi mi to nandal. Budu tě držet palce a fandit tě v Paříži,“ řekla.

Mladý plavec poděkoval za souboj. „Myslím si, že bys mi porazila o půl bazénu. Budu tě držet palce na olympiádě, ať jim to tam nandáš. Těším se, až tě budu sledovat,“ uvedl.

Poté oba odpovídali na kvízové otázky. David Kratochvíl přiznal, že Kristýna Horská je jeho vzorem. Plavkyně na sebe prozradila, že ráno se hned nají, ananas podle ní na pizzu patří, upřednostňuje kávu před čajem či plavání v bazénu než v jezeře.

„Já si ráno hned vyčistím zuby. Ananas nepatří na pizzu, raději kafe než čaj, bazén než jezero. Vzor je Kíťa (Kristýna Horská),“ vypálil David Kratochvíl.

David Kratochvíl vysvětluje Kristýně Horské podmínky závodu. | Video: Martin Švec

„Na tento den jsem se strašně těšil, bylo to skvělé. Kíťu obdivuju, jak maká a jak plave prsa. Je hodně sympatická, sedla mi,“ svěřil se redaktorovi Deníku Kratochvíl, který vyhrál v anketě o nejlepšího českého paralympijského sportovce 2023 a nebude chybět v Paříži.

Horská byla mile překvapená, jak je David Kratochvíl pozitivní člověk. „Davču hodně obdivuju, jak to bravurně zvládá. Pro mě bylo docela dost těžké plavat s brýlemi pro nevidomé, protože jsem neměla orientaci v bazénu, nevěděla jsem, kam plavu a narazila jsem do bariéry dráhy, až mě to rozhodilo. Nevěděla jsem, jak se vrátit doprostřed, takže obdivuji všechny, jak to zvládají,“ říkala o pocitech 26letá plavkyně Kristýna Horská, která se na červnovém evropském šampionátu kvalifikovala na olympiádu v Paříži.

David Kratochvíl nevidí kvůli rakovině sítnice. „O zrak jsem přišel postupně během šesti let života, kdy se mi do očí vracela rakovina sítnice. První očko mi bylo odebráno, když jsem měl rok a půl. Pak se nemoc vrátila do zaléčeného očka v pěti a půl letech. Očko zůstalo, ale už bylo dost zjizvené. V první třídě základní školy se mi nemoc zase vrátila a doktoři museli očko už odebrat také. Jsem tedy úplně nevidomý, mám oční protézy,“ vysvětlil před pěti lety v rozhovoru pro Deník.

Jak bylo řečeno v úvodu, mottem paralympijského týmu je, že sport je pouze jeden. „Proto se snažíme tyto dva nesourodé světy (olympijský a paralympijský) pospojovat co nejvíce a ukázat lidem, že i ti paralympijští sportovci stojí za to, aby je sledovali a fandili jim. Akce s Kristýnou a s Davidem byla skvělá, sedli si, bavili se spolu,“ uvedl za olympijskou a paralympijskou reprezentaci Tibor Alföldi.

Podle něj nebylo složité ani jednoho přesvědčit k vzájemnému setkání. „Těžké bylo jen najít termín, protože do olympiády zbývá měsíc, takže sportovci jsou časově hodně vytížení,“ přiznal Alföldi.

Společný trénink už před časem zkusili koulaři tělesně hendikepovaný Aleš Kisý a Tomáš Staněk a stolní tenisté paralympijský medailista Jiří Suchánek a také Hana Matelová.

Závod Davida Kratochvíla s Kristýnou Horskou. | Video: Martin Švec

David Kratochvíl (PK Tachov)

- narozen 2007,

- mistr světa a mistr Evropy v paraplavání,

- dvojnásobný světový rekordman,

- dvojnásobný vítěz Olympiády dětí a mládeže 2024,

- držitel ceny pro nejlepšího českého parasportovce 2023, kvalifikoval se na paralympiádu v Paříži,

- před ztrátou zraku hrál hokej za Tachov, hraje na klavír, kytaru a harmoniku,

- student gymnázia v Tachově

Kristýna Horská (Slávia VŠ Plzeň)

- narozena 1997,

- mistryně Evropy, několikanásobná mistryně ČR a česká rekordmanka v plavání na 200 metrů prsa, účastnice olympijských her v Tokiu,

- kvalifikovala se na olympijské hry 2024 v Paříži,

- kvůli srdeční arytmii se v roce 2022 podrobila operaci, loni prodělala potíže se zrakem, kdy týden neviděla na jedno oko a kvůli souvisejícím zdravotním komplikacím přišla o mistrovství světa