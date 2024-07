"Jsem mile překvapená, jak je Davča pozitivní člověk. Hodně ho obdivuju, jak to bravurně zvládá. Docela dost bylo pro mě těžké plavat s brýlemi pro nevidomé, protože jsem neměla orientaci v bazénu, nevěděla jsem, kam plavu a narazila jsem do bariéry dráhy, až mě to rozhodilo. Nevěděla jsem, jak se vrátit doprostřed, takže obdivuji všechny, jak to zvládají," říkala 26letá plavkyně plzeňské Slávie VŠ Kristýna Horská, která se na evropském šampionátu kvalifikovala na olympiádu v Paříži.

David Kratochvíl vysvětluje Kristýně Horské podmínky závodu. | Video: Martin Švec

Po tréninku oba odpovídali na kvízové otázky a poslali vzkaz českým olympionikům a paralympionikům, kteří budou startovat v Paříži. Šestnáctiletý David Kratochvíl z Halže na Tachovsku odpověděl, že Horská je jeho vzorem. "Na tento den jsem se strašně těšil, bylo to skvělé. Kíťu obdivuju, jak maká a jak plave prsa. Je hodně sympatická, sedla mi," svěřil se Kratochvíl, který vyhrál v anketě o nejlepšího českého paralympijského sportovce a nebude chybět v Paříži.

Kristýna Horská nacvičuje plavání s brýlemi pro nevidomé. | Video: Martin Švec

Mottem paralympijského týmu je, že sport je pouze jeden. "Proto se snažíme tyto dva nesourodé světy (olympijský a paralympijský) pospojovat co nejvíce a ukázat lidem, že i ti paralympijští sportovci stojí za to, aby je sledovali a fandili jim. Akce s Kristýnou a s Davidem byla skvělá, sedli si, bavili se spolu," uvedl za olympijskou a paralympijskou reprezentaci Tibor Alföldi.