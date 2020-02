„Nevím, co k tomu mám úplně říct. Z naší strany to byl naprosto hrůzostrašný výkon,“ bědoval kouč Tachova Miloslav Moulis, jehož svěřenkyním v zápase chybělo téměř vše. „V defenzivní činnosti jsme byli naprosto bezzubí. V útoku jsme zase neproměňovali vyložené šance. Kdybych byl divák a viděl jsem na hřišti takovou hru, bez přemýšlení odejdu po patnácti minutách domů,“ nebral si servítky temperamentní trenér Tachovanek.

Přísnější měřítko tentokrát snesly pouze brankářky a stálice Michaela Buchlovská. „Gólmanky podaly opět nadprůměrný výkon, ale tentokrát se zápasem nic moc nezmohly. Po našich nepovedených útocích soupeřky chodily často do trháků,“ smutnil Moulis.

„Z hráček v poli mohu pochválit snad jen Michaelu Buchlovskou, která házenou zkrátka umí. Od ostatních to byl naprostý zmar a špatný výkon. Jasně, může se prohrát, ale ne tímhle způsobem. Pokud to nejde herně, musí se do hry přidat nasazení. A to tam prostě nebylo,“ pokračoval zklamaný kouč.

V dalším kole jedou tachovské ženy na sever Čech, kde v sobotu změří síly s ústeckým Spartakem. Hraje se od šesti hodin večer. „Vím, že to holky mají těžké. Nemáme široký hráčský kádr, skoro nikoho na střídání, ale musí být na hřišti vidět alespoň bojovnost,“ dodal trenér tachovských házenkářek.

Slavoj Tachov - Jiskra Havlíčkův Brod B 27:30

Poločas: 13:15. Branky ze sedmimetrových hodů: 0:2. Rozhodčí: Hájek, Nelhýbelová. ŽK: 2:1. Vyloučení: 2:2. Diváci: 60. Sestava a branky Slavoje Tachov: Voříšková, Černíková, Boháčková, Nová 2/0, Hannweber 3/0, Holátová 2/0, Koubová 4/0, Kovářová 5/0, Buchlovská 8/0, Macáková 1/0, Dlesková 2/0. Trenér: Miloslav Moulis. Vedoucí družstva: Michal Kreč. Sestava Havlíčkova Brodu: Nepovímová, Doležalová, Šulcová, Fučíková, Pelikánová 4/0, Krajmerová, Ďasková 7/1, Kutlvašrová 7/1, Kohoutová 2/0, Kroufková 10/0. Trenér: David Kučera. Vedoucí družstva: Miloslav Kohout.

Ostatní výsledky 14. kola: Lions Hostivice/Břve – Hvězda Cheb 43:13, České Budějovice – DHK Pardubice 27:25, Astra Praha – Sokol Vršovice B 34:20, Sokol Písek B – Kobylisy B nenahlášeno.

Program 15. kola – sobota 12.00: Havlíčkův Brod B – Lions Hostivice/Břve, 12.30: Hvězda Cheb – Kobylisy B, 15.00: Lokomotiva České Budějovice – Sokol Písek B, 18.00: Spartak Ústí nad Labem – Slavoj Tachov, neděle 17.00: DHK Pardubice – Astra Praha.

Tabulka střelkyň: 117 branek – Anna Dolejšová (České Budějovice), 98 branek – Barbora Janoušková (Lions Hostivice/Břve), 92 branek – Zuzana Hondlíková (České Budějovice), 81 branek – Kateřina Šajnerová (Sokol Vršovice B), Michaela Buchlovská (Slavoj Tachov), 72 branek – Nikola Kozáková (Sokol Písek B).